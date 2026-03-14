Un fallo informàtic a Hisenda paralitza el quart distribuïdor de combustible més gran d’Espanya i afecta 570 gasolineres
L’operadora a l’engròs de derivats del petroli Hatta Energy ha paralitzat per complet les seues operacions aquest divendres a causa d’un fallo informàtic a la seu electrònica d’Hisenda que li ha impedit de realitzar els tràmits necessaris per operar. Segons ha informat l’empresa en un comunicat, la incidència ha bloquejat el subministrament de més d’11 milions de litres de carburant destinats a 571 estacions de servei a Espanya.
La companyia, que assegura ser el quart operador d’hidrocarburs del país, explica que el problema afecta els operadors que encara no compten amb l’etiqueta de “confiable” del Ministeri d’Hisenda. Encara que afirma haver presentat el seu expedient “en temps i forma” i complir els requisits legals, Hatta Energy indica que la falta de resolució per part de l’Agència Tributària a Galícia l’obliga a utilitzar el sistema alternatiu de garantia de l’IVA mitjançant el Model 319, tràmit que no ha pogut completar pel fallo del sistema.
Segons l’empresa, la impossibilitat de presentar les declaracions i pagaments corresponents ha impedit el subministrament d’11.323.100 litres de combustible, una situació que podria repetir-se mentre no es resolgui la incidència. Hatta Energy adverteix que això posa en risc el proveïment d’estacions de servei capdavanteres, que representen més del 40% del total de gasolineres a Espanya.
Per la seua part, la Confederació Espanyola d’Empresaris d’Estacions de Servei (CEEES) ha denunciat la “inacció” del Govern davant de la crisi energètica derivada del conflicte al Pròxim Orient. La patronal afirma que l’Estat està incrementant la seua recaptació per IVA en els combustibles —que hauria passat de 25 a 32 cèntims per litre— i estima que les arques públiques podrien ingressar uns 180 milions d’euros addicionals, mentre la pujada de preus redueix la demanda i posa en risc la viabilitat de moltes gasolineres.