Principals errors comesos en la declaració de la renda i com reparar-los
La pròxima campanya de la renda 2025 arranca el 8 d'abril i aquests són els errors principals segons assessors experts i la forma de rectificar-los
La renda del 2025 arrancarà el 8 d’abril amb les presentacions de les declaracions per internet i s’allargarà fins al 30 de juny. Experts de les assessories lleidatanes Teixidó Associats, Cudós Consultors i Centre Gestor coincideixen a destacar que el principal error que solen cometre els contribuents és validar l’esborrany sense haver revisat les dades.
En aquest sentit, cal tenir en compte que l’esborrany facilitat per l’Agència Tributària es basa en la informació de què disposa a partir d’altres models i dades declarades per tercers, però aquesta no sempre reflecteix la totalitat de la situació del contribuent.
Sovint es produeixen equivocacions en les dades declarades o no s’apliquen determinades reduccions o deduccions fiscals perquè desconeixen la seua existència o els avantatges fiscals. Això pot comportar que acabin suportant una càrrega tributària superior.
Com reparar-los?
Per tal de rectificar o de completar les dades que han estat incloses en la declaració original, els contribuents han de presentar una autoliquidació rectificativa, sempre que el resultat sigui favorable per a ells.
En el cas que l’error perjudiqui Hisenda, s’ha de fer una declaració complementària.