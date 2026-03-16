Principals novetats de la campanya de la renda 2025
Diversos experts d'assessories lleidatanes expliquen les principals novetats de la renda 2025
La campanya de la renda del 2025 arrancarà el 8 d’abril amb les presentacions de les declaracions per internet i s’allargarà fins al 30 de juny. Experts de les assessories lleidatanes Teixidó Associats, Cudós Consultors i Centre Gestor mencionen les principals novetats d'aquesta campanya.
Entre les principals novetats d’aquest any es troba la introducció d’una deducció de fins a 340 euros per a contribuents amb rendiments del treball iguals o inferiors a 18.276 euros i que no ingressin altres rendes superiors als 6.500 euros. Una mesura pensada per compensar l’efecte que la pujada del Salari Mínim Interprofesional.
En el cas de les prestacions d’atur, rebre l’atur ja no obliga per si mateix a presentar la declaració, tret que se superin els límits establerts. També s’introdueixen novetats en la tributació de l’estalvi procedents de capital, com dividends, interessos o guanys patrimonials.
S’eleva del 28 fins al 30% la càrrega fiscal per a les rendes superiors a 300.000 euros. Així mateix, es manté la possibilitat d’abonar la declaració mitjançant Bizum quan el resultat sigui a ingressar.
Tot i no ser novetat, les criptomonedes són un tema molt actual. Es recalca que la declaració de criptoactius obliga a tributar pels guanys obtinguts en vendre-les, permutar (canviar cripto per una altra cripto) o utilitzar-los com a pagament, integrant-se a la base de l’estalvi. La compra de criptomonedes no tributa en l’IRPF.