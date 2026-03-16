Qui està obligat a fer la declaració de la renda 2025?
Dades sobre altres declaracions i informació sobre les persones que tinguin l'obligació de presentar-la
La campanya de la renda del 2025 arrancarà el 8 d’abril amb les presentacions de les declaracions per internet i s’allargarà fins al 30 de juny. El 6 de maig s’obrirà el servei perquè els contribuents puguin passar comptes amb el fisc de manera telefònica i l’1 de juny l’atenció presencial a les oficines de l’Agència Tributària.
Tenen obligació de presentar la declaració de la renda els contribuents que obtinguin rendiments íntegres del treball superiors a 22.000 euros anuals, si procedissin d’un únic pagador. També els treballadors amb dos o més pagadors si van ingressar més de 15.876 euros anuals i els rendiments percebuts del segon i restants pagadors superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals. Obligats també hi estan els autònoms o els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV).
Dades de la renda 2024
A la campanya de la renda del 2024 es van presentar 242.134 declaracions a Lleida, un 2,94% més que en l’exercici del 2023. Del total de declaracions presentades a Lleida, 130.972 van sol·licitar una devolució, amb un import total superior als 104 milions.
Més del 87% de les declaracions presentades a tot Espanya durant l’anterior campanya es van fer per canals electrònics. A la campanya de l’exercici passat es van presentar a tot Espanya 24.720.000 declaracions de la renda.