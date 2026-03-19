El BCE manté els tipus en el 2% davant de la incertesa per l’impacte del conflicte al Pròxim Orient
La institució anticipa que la guerra tindrà una influència important en la inflació a curt termini
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous mantenir sense canvis els tipus d’interès davant de la incertesa sobre l’impacte en la inflació i el creixement del conflicte al Pròxim Orient, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) seguirà en el 2%, la de referència per a les seues operacions principals de refinançament (MRO) en el 2,15% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) en el 2,40%.
"La guerra al Pròxim Orient ha creat riscos a l’alça per a la inflació i a la baixa per al creixement econòmic, que fan que les perspectives siguin molt més incertes", destaca el BCE en el seu comunicat.
En aquest sentit, la institució anticipa que el conflicte tindrà un impacte important en la inflació a curt termini a causa de l’encariment dels preus de l’energia, encara que les implicacions a mitjà termini dependran tant de la intensitat i la durada, com de la manera en què els preus de l’energia afectin els preus de consum i l’economia.
En qualsevol cas, el Consell de Govern assegura que es troba en bona posició per navegar aquesta incertesa, després que la taxa d’inflació s’hagi situat entorn de l’objectiu del 2%, mentre que les expectatives d’inflació a més llarg termini estan fermament ancorades i l’economia ha mostrat resiliència en els últims trimestres.
D’aquesta manera, la informació que s’obtingui d’ara endavant permetrà avaluar els efectes de la guerra sobre les perspectives d’inflació i els riscos a què estan subjectes. "El Consell de Govern està vigilant atentament la situació i el seu enfocament dependent de les dades l'ajudarà a definir de manera apropiada la política monetària", ha indicat, reiterant que no es compromet per endavant amb cap camí concret de tipus.
Referent a això, l’òrgan de govern del BCE ha subratllat que està preparat per ajustar tots els seus instruments en el marc del seu mandat per assegurar que la inflació s’estabilitzi en el seu objectiu del 2% a mitjà termini i preservar el bon funcionament de la transmissió de la política monetària.
A més, ha recordat que l’Instrument per a la Protecció de la Transmissió està disponible per contrarestar dinàmiques de mercat no desitjades o desordenades "que constitueixin una seriosa amenaça per a la transmissió de la política monetària als països de la zona de l’euro", la qual cosa permet al Consell de Govern complir més efectivitat el seu mandat d’estabilitat de preus.