Endesa destina més de dos milions a renovar la xarxa de mitja tensió de la ciutat Lleida
El pla de la companyia contempla la renovació de set quilòmetres de cablatge subterrani i actuacions en 12 línies
Endesa ha destinat més de dos milions d’euros a la renovació i reforç de la xarxa elèctrica de mitja tensió de Lleida, informa en un comunicat aquest dijous. La inversió forma part del pla plurianual de l’empresa a la ciutat, que ja compta amb més de la meitat de les actuacions executades o en execució. L’objectiu és renovar progressivament les línies de mitja tensió d’11 kV a 25 kV, la qual cosa permetrà millorar el subministrament, augmentar la resiliència de les instal·lacions i adaptar-les a les necessitats actuals i futures.
En concret, el pla preveu la renovació de set quilòmetres de cablatge subterrani i actuacions en 12 línies de mitja tensió. A més, s’està canviant el cablatge per una tecnologia més moderna, que inclou cables de més secció i més resistents, i s’han reformat 13 centres de transformació.