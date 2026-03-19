INDÚSTRIA
Les obres per ampliar el polígon El Segre de Lleida començaran en un any
Anunci de Larrosa, que destaca que guanyarà 549.000 metres quadrats, que se sumaran a 400.000 més a Alcoletge. Preveu parcel·les per a naus de 10.000 m2
Les obres d’ampliació del polígon industrial El Segre començaran l’abril del 2027 i permetran guanyar 549.517 metres quadrats per a usos industrials i d’equipaments entre les carreteres Ll-11 i C-13. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va presentar ahir el projecte als empresaris del polígon després que la comissió de Gestió de la Ciutat aprovés definitivament el projecte, que haurà de ser ratificat en el ple de la setmana que ve. Una ampliació que se sumarà a la que farà Alcoletge al seu polígon industrial, que guanyarà 400.000 metres quadrats més, “per la qual cosa tindrem més de 900.000 metres quadrats de sòl industrial, un projecte de veritable escala metropolitana”, va dir Larrosa.
Va recordar que l’ampliació del polígon és una reclamació històrica dels empresaris, que està pactada amb la Generalitat i “és una aposta que fem per a la dinamització industrial en tots els sectors i el creixement de la ciutat”. També va dir que Lleida és de les poques ciutats catalanes amb sòl industrial disponible, que té “una ubicació estratègica” a nivell logístic i de transport de mercaderies i que han contactat amb “ports, aeroports, consolats i col·lectius empresarials” per captar inversions per a la ciutat.
Per la seua part, la cap de servei d’Urbanisme, Laura Fortuny, va detallar que l’ampliació preveu tres grans illes de 100.000 metres quadrats amb capacitat per allotjar parcel·les de 10.000 m2. També es preveu habilitar diversos eixos de circumval·lació per tancar la zona i unir les illes, així com zones verdes al voltant de la Clamor de les Canals i el seu entorn, que són espais d’interès natural. Va afegir que la idea és “que tot el sector es construeixi alhora”, i Larrosa va dir que ja hi ha empreses interessades a instal·lar-s’hi.
Pel seu costat, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va informar que en la comissió també van aprovar de forma definitiva els plecs de condicions per habilitar un càmping a les Basses d’Alpicat. Va detallar que s’ha desestimat l’única al·legació que es va presentar i que, una vegada siguin ratificats els plecs pel ple, se’n podrà licitar la gestió.