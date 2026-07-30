AGRICULTURA
La guerra d’Ucraïna dispara els preus dels cereals i pressiona encara més la ramaderia
Els productors retenen oferta amb l’esperança de noves pujades mentre la indústria fa compres mínimes confiant en més disponibilitat. Els contactes entre Moscou i Kíiv, claus per al mercat
La geopolítica, en especial les conseqüències de la guerra a Ucraïna, ha situat el mercat dels cereals, sobretot el blat, en una cursa alcista en les últimes setmanes que només ha pogut frenar les notícies de contactes entre Moscou i Kíiv per poder reprendre el trànsit marítim de dos veritables potències productores. Els nivells de preus han alarmat els diferents sectors ramaders, des del porcí fins a l’avícola passant pel boví, que temen una escalada dels costos de producció.
A més, adverteixen que, si es mantenen en el temps, les tensions acabaran encarint la cistella de la compra i, amb això, elevant la inflació.
L’ONU va alertar dilluns que la guerra marítima protagonitzada per Rússia i Moscou havia disparat un 20% el preu del blat des de començaments de mes. El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, va recordar les últimes pujades aplicades per la llotja lleidatana.
Però va explicar que les informacions sobre les negociacions entre ambdós països contendents s’ha reflectit en una rebaixa en els cereals d’importació, però no així al producte nacional en destinació. D’una banda, va al·ludir a una retenció venedora, que es basa en previsions, per exemple, de menor producció a França a conseqüència de la calor.
Alhora, les indústries productores de pinsos mantenen el pols al no donar per bons els preus que se’ls plantegen. Un ambient en el qual només ven aquell que necessita fer caixa o lloc als seus magatzems i només compra l’empresa que requereix cobrir necessitats immediates per fer pinsos.
Un context en el qual, explica Bergés, els preus segueixen clarament per sobre dels de fa dos setmanes.
El director de la Confederació Espanyola de Fabricants d’Aliments Compostos per a animals (Cesfac), Jorge de Saja, dona per fet una oferta de cereals a curt-mitjà termini suficient per a les necessitats de les empreses, amb unes expectatives mundials de collita que qualifica de positives per a la indústria. Així, considera difícil que es mantinguin aquests preus alts. Tanmateix els cerealistes donen per descomptada la fortalesa de les cotitzacions després d’haver hagut d’afrontar nivells molt baixos en les últimes campanyes i costos de producció a l’alça, des dels fertilitzants fins als carburants carregant amb les conseqüències d’una altra guerra, la de l’Iran, i les seues conseqüències sobre el trànsit marítim a l’estret d’Ormuz.