El Balaguer assalta el feu del filial del Lleida

Un jugador del Lleida B lluita per la pilota davant d’un del Balaguer. - SANTI IGLESIAS

El Balaguer va superar per la mínima el Lleida B en un partit igualat, en el qual ambdós conjunts van provar de controlar el joc però sense arribar a dominar-ne un per sobre de l’altre.

A la segona part, tant el Lleida B com el Balaguer van poder avançar-se en el marcador, però no va ser fins a l’afegit que Ramos va marcar el gol de la victòria per al Balaguer (0-1, 92), que encadena el desè partit sense conèixer la derrota. Després de la victòria, el Balaguer puja a la tercera plaça sumant un total de 31 punts, a tres de l’Alpicat, que va perdre el seu encontre, mentre que el Lleida B cau a la novena amb 22.

El cuer aconsegueix la primera victòria

El Térmens va aconseguir després de 16 jornades sumar la primera victòria aquesta temporada. Va derrotar el Soses (2-0) i ja suma un total de 8 punts, a només un punt del seu rival més proper, l’Oliana. El líder, l’Agramunt, no va passar de l’empat amb el Solsona (3-3) i l’Alpicat, segon, va caure derrotat davant del Palau d’Anglesola (0-1).