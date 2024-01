El Xafatolls copa el podi

L’Associació Atlètica Xafatolls de Mollerussa va dominar la prova reina de la 21 edició de la Cursa de l’Oli, que es va celebrar ahir a les Borges Blanques, dins del marc de la 27 Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra que s’organitza cada any a la capital de les Garrigues. Els atletes del club de la capital del Pla d’Urgell van copar el podi masculí en la carrera dels 10 quilòmetres, a més de situar una corredora en la segona posició de la prova femenina. La primera competició d’atletisme popular de l’any a les comarques lleidatanes va reunir 500 atletes, el màxim permès per l’organització, el Club Atlètic Borges. La cita oferia dos recorreguts, el de 10 i el de 5 quilòmetres.

Roc Bellostas, l’atleta local Roger Estradé i Bah Muhammad, tots ells del Xafatolls, van ocupar les tres primeres posicions. Bellostas va travessar la meta en primera posició amb un temps de 31:27. Estradé va parar el crono en 32:00, mentre que Muhammad ho va fer en 33:06. Quant a la categoria femenina dels 10 K, la victòria va ser per a Berta Cabanas, del Gimnàs Sentebé de la Pobla de Segur, que va parar el crono en 36:29. La segona posició va ser per a l’atleta d’Arbeca Núria Tilló, també del Xafatolls, mentre que el podi el va completar Alba Bellostas, del Club Esportiu Tri-4.40 de Lleida, tercera amb un temps de 38:56.Quant a la prova dels 5 quilòmetres, el triomf en la categoria masculina va ser per a Juanma Fernández, del Finques Prats Runners Lleida, que va firmar un temps de 16:52. Segon va ser David Fitó, independent, amb 16:56 i el tercer lloc va ser per a Albert Marsol, de la Zona Esport d’Agramunt, amb 17:57. En dones es va imposar Ericka Ávalos, independent, amb un temps de 20:35, completant el podi Laura Pallejà, del Runner’s Balaguer, amb 21:00 i l’atleta local Laura Quintana, del Club Triatló Cornellà, tercera amb 21:27. El Club Atlètic Borges, organitzador de la prova, va ser distingit per ser el que hi va aportar una quantitat de participants més alta.Els dos guanyadors de la distància dels 10 km, Roc Bellostas i Berta Cabanas, van rebre 50 litres d’oli d’oliva extra verge, valorats en 500 euros.