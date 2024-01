Aragonès no renuncia a l'F1 malgrat que arribi a Madrid

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no va confirmar si la Fórmula 1 es quedarà a Catalunya més enllà del 2026, encara que va explicar ahir que estan treballant perquè tingui continuïtat i que la relació és “bona”, per la qual cosa va demanar que es fixessin en els actius i el potencial que tenen i no mirar o fixar-se en el que fan en altres llocs, com Madrid. Així es va pronunciar Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press sobre les declaracions de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en les quals assegurava que Madrid tindrà un premi de Fórmula 1 “malgrat el desinterès del Govern central”.

En concret, Ayuso presentarà avui dimarts juntament amb l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el projecte del nou circuit perquè hi hagi gran premi de Fórmula 1 a Madrid. “De vegades som una mica provincians”, va lamentar el president de la Generalitat.Per la seua part, el conseller d’Empresa i Treball i president del Circuit de Barcelona-Catalunya, Roger Torrent, es va mostrar convençut que el GP de Fórmula 1 seguirà “molts anys més” a Catalunya. Ho va dir ahir després de reunir-se amb el director general d’Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman. Torrent va assegurar que estan “molt tranquils” davant la possibilitat que Madrid organitzi un Gran Premi, i va recordar que l’actual contracte a Catalunya és fins al 2026. “Estem molt contents de la relació que tenim amb la Fórmula 1, i la Fórmula 1 ens consta que també està molt contenta amb l’organització”, va afegir. Torrent va assenyalar que Montmeló ha “de fer bé la feina” i que només es fixen en el seu acompliment en comptes de preocupar-se pel que passi al voltant.

Per la seua banda, Madrid coneixerà avui si en un futur a curt termini allotjarà un GP de F1. El nou Gran Premi se celebraria en un circuit semiurbà en l’entorn d’Ifema Madrid i la zona de Valdebebas. Seria la tornada de la competició més gran de l’automobilisme mundial a la ciutat més de quatre dècades després.