La Cursa de la Serra afegeix una trail al seu programa

La Cursa de la Serra, que se celebrarà a Puigverd de Lleida el proper 4 de febrer, comptarà en la seua edició número 16 amb una trail de 13 quilòmetres, que s’afegeix a un ampli programa que compta amb les tradicionals carreres de 6,5 i 10 quilòmetres a més de carreres infantils i una caminada popular de 10 quilòmetres. La prova espera comptar amb una participació de 700 atletes.

La prova es va presentar ahir a la Diputació, en un acte que va estar presidit pel diputat Òscar Martínez i al qual també van assistir l’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep J. Solsona i el president de l’Associació Esportiva Cultural (AEC) Puigverd de Lleida, José Pérez. També hi van assistir la tinenta d’alcalde, Úrsula Barrufet; el segon tinent d’alcalde, Cosme Batlle i el diputat Jaume Ars.La gran novetat d’aquest any és la incorporació d’una Trail, de tretze quilòmetres de recorregut i 200 metres de desnivell positiu, en la qual s’han inscrit 150 atletes i que discorre per “senders, després que el recorregut es desviï al peu de la Serra i que recorda molt els paisatges del Pirineu”, va explicar José Pérez. Aquesta Trail és una de les sis que formaran part del primer circuit de Curses de Ponent de Trail. En aquesta edició, l’organització de la Cursa de la Serra col·labora amb l’associació AREMI, dedicada a l’atenció de les persones amb Paràlisi Cerebral i discapacitats similars.

La prova està organitzada per l’Associació Esportiva i Cultural (AEC), amb la col·laboració de l’ajuntament de Puigverd de Lleida i la Diputació. Tant la carrera de 6,5 km com la de 10 són puntuables per a la Lliga Interclubs Terres de Ponent, que ha obert l’any 2024 aquest diumenge passat amb la disputa de la Cursa de l’Oli a les Borges Blanques.Òscar Martínez va destacar que “des de la Diputació apostem per activitats com aquesta, que promocionen els hàbits saludables, vinculats a l’activitat física i que ho fan d’una manera en què pot participar gent de totes les franges d’edat”. L’alcalde, Josep J. Solsona, va incidir en la importància que té en l’organització de la carrera la implicació veïnal, amb uns cent voluntaris.