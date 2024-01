Líders de grup

El Barça femení va resoldre ahir el seu tràmit davant de l’Eintracht de Frankfurt, al qual va vèncer per 2-0 en un partit en què les blaugranes no van mostrar la seua millor versió, però van resoldre el xoc amb dos gols de xuts llunyans, un de Patri Guijarro en la primera meitat i un altre de Caroline Graham Hansen (2-0) després del descans.

Amb l’accés a quarts assegurat des de l’anterior jornada, el partit ni tan sols tenia l’al·licient de la primera plaça de grup en joc, ja que l’empat previ entre Rosengard i Benfica (2-2) va assegurar el liderat de grup per al conjunt de Jonatan Giráldez, que, amb la victòria, va mantenir el ple de triomfs aquesta temporada, després de 21 partits jugats en totes les competicions i cinc a Champions.El Barça va començar a un ritme més baix de l’habitual i molt menys brillant del que li va permetre guanyar per 7-0 la final de la Supercopa diumenge passat davant del Llevant. Això va conduir a una desatenció defensiva que va acabar amb un xut llunyà de Prasnikar que Paredes va haver de treure sota pals després de la sortida d’emergència de Cata Coll.Tanmateix, la tranquil·litat no va tardar a arribar, amb el gol de Patri Guijarro en el minut 19, amb un xut amb rosca impossible per a la portera (1-0). El partit va arribar sense més acció al descans, però la sortida blaugrana en la segona meitat va ser fulgurant, obligant dos intervencions de la portera i amb una pilota al pal de Bronze a centrda d’Ona Batlle.Les arribades no van cessar, però el segon no va arribar fins al 73, amb un xut llunyà ajustat al pal de Graham que va suposar el 2-0 definitiu.