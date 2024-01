El Cadí recupera efectius per al duel davant del Barça

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu afronta aquesta nit (21.00/Teledeporte) un partit vital en les seues aspiracions de permanència, ja que visita el Palau d’Esports un dels rivals directes en la batalla, el CBS Barça, que té dos victòries menys que les alt-urgellenques. Un triomf el deixaria a tres de la zona de descens i el mantindria en la lluita per entrar en el play-off, del qual ara el separen també dos victòries.

Per a aquesta important cita, Fabián Téllez, que en els últims partits ha hagut de torejar amb un equip de circumstàncies a causa de les lesions, recupera dos de les seues peces fonamentals, Júlia Soler i Leigha Brown. L’escorta de Banyoles ha estat dos mesos parada per una lesió que es va fer a la pista del Perfumerías Avenida a finals de novembre, mentre que la nord-americana porta un mes sense jugar. La tornada d’ambdós reforçarà un joc exterior molt potent després de l’arribada d’Amber Melgoza, a més de la base valenciana Claudia Contell, que va debutar dissabte. On seguiran els problemes serà en el joc interior amb la baixa indefinida de Bair, si bé davant del Celta ja va debutar l’andorrana Claudia Guri, que estava retirada del bàsquet professional.Téllez haurà de recórrer a Anna Palma en la posició de 4. “Haurem de donar més minuts a Palma en el 4 gràcies que Júlia (Soler) i Leigha (Brown) podran jugar uns minuts, perquè sinó no arribem. Guri fa molt temps que està aturada i encara que és un bon reforç, tal com estem, no podem esperar que supleixi Bair”, va assenyalar el tècnic barceloní, que va reconèixer que el partit “és molt important”, però no decisiu. “Ni guanyant estarem salvades ni perdent ens n’anem avall”, va indicar.D’altra banda, l’equip infantil del Sedis Bàsquet ja coneix els seus propers rivals a la Minicopa que es jugarà a Huelva coincidint amb la disputa de la Copa de la Reina. El quadre alt-urgellenc ha quedat enquadrat en el grup B al costat de Casademont Saragossa, Lointek Gernika i Bembibre.