Un estel·lar Sinner deixa Djokovic sense final i Medvédev remunta a Zverev

L’italià Jannik Sinner es va classificar ahir per a la seua primera final de Grand Slam a l’acabar amb l’idil·li del serbi Novak Djokovic en les semifinals de l’Obert d’Austràlia, en les quals es va imposar amb certa solvència en quatre sets per 6-1, 6-2, 6-7 (6) i 6-3 en una mica més de tres hores, i s’enfrontarà pel títol contra el rus Daniïl Medvédev, botxí de l’alemany Alexander Zverev, a qui va remuntar per batre’l en cinc mànegues (5-7, 3-6, 7-6, 7-6 i 6-3).

El número u del món no podrà sumar l’onzena corona a Melbourne, el torneig que gairebé havia convertit en el seu jardí particular i on s’havia proclamat campió en les seues últimes quatre presències. La ratxa del balcànic a la Rod Laver Arena va acabar després de cinc anys i 33 partits sense perdre a l’Obert d’Austràlia. Djokovic, que es va perdre l’edició del 2022, es va quedar a vuit victòries d’igualar el rècord del suec Björn Borg, que va ser capaç de guanyar 41 partits consecutius a Wimbledon. Per la seua part, Sinner es va confirmar com el cinquè tenista italià a disputar una final d’un Grand Slam.