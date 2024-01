L'AEM reforça la parcel·la ofensiva amb Ana Recarte, arribada dels EUA

L’AEM va anunciar ahir la incorporació de l’atacant Ana Recarte-Pacheco, el seu quart fitxatge del present mercat hivernal després dels de María Cortés, Silvia Peñalver i Vera Rico. Recarte, de 22 anys, pot jugar tant de mitjapunta com d’extrem i, malgrat ser madrilenya, viurà la seua primera experiència en el futbol espanyol.

La jugadora arriba procedent de la Universitat de Texas Rio Grande Valley, on va destacar a la primera divisió universitària, fins a la seua graduació el mes de desembre passat com a enginyera electrònica. Recarte residia als Estats Units des dels 11 anys i estava a la recerca d’una oportunitat al seu país natal una vegada acabada la seua etapa universitària.La jugadora es va incorporar a la dinàmica de l’equip lleidatà la setmana passada i suposarà un reforç per a la minvada línia d’atac, després de les lesions de llarga durada de Laura Fernández i la recent de Mariajo, a més de la sortida de Mar Rubio i la baixa de Raquel Quintana, que encara no ha pogut tenir minuts aquest 2024 per una lesió muscular.