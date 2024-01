Les 3 Hores d'Hivern tornen cinc anys després i a la Clua

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les 3 Hores d’Hivern, la tradicional prova de resistència de motocròs que obria cada any el calendari motociclista català, torna aquest diumenge després de cinc anys sense disputar-se. El 2018 va ser l’última vegada que es va celebrar la cursa, aleshores amb victòria del dakarià de Coll de Nargó Jaume Betriu, i ara el Moto Club Segre reprèn l’activitat per celebrar la trenta-vuitena edició, amb canvi d’ubicació inclòs.

Per falta d’espai per donar cabuda a la gran participació que hi haurà, no es disputarà al circuit El Bosquet de Ponts, que havia acollit la prova durant les últimes dos dècades, sinó que es trasllada a l’Off Road Park la Clua, a Bassella. Serà la quarta ubicació diferent de les 3 Hores d’Hivern en les seues 38 edicions. La prova va nàixer a mitjans dels anys 70 a Ogern, també municipi de Bassella, i en els seus orígens prenien parts pilots de la marca Bultaco, encara que més endavant es van sumar d’altres marques. Després va passar per Coll de Nargó, Ponts, en dos etapes diferents, i Oliana, per recalar aquest any a la Clua, un circuit natural a la vora de l’embassament de Rialb, un terreny que facilita la participació dels pilots d’enduro.La prova, la primera puntuable de la Copa Catalana de resistència, comptarà amb una participació gairebé de rècord. Actualment s’han inscrit setanta equips, 58 formats per dos pilots i 12 d’individuals, per la qual cosa hi haurà prop de 130 corredors, quaranta més que el 2018. Per trobar el rècord absolut de les 3 Hores d’Hivern cal remuntar-se als seus inicis, fa més de trenta anys, quan van prendre part 76 equips i més de 140 pilots.

Les 3 Hores d’Hivern serà la primera d’una vintena de proves d’àmbit català que es disputaran aquest any a la província. La major part seran de motocròs, amb cites a Bellpuig (dos), Almacelles, Ponts i Almenar, i de promovelocitat, amb curses a Menàrguens, Alcarràs i Juneda. Al Circuit d’Alcarràs també se celebraran proves de velocitat, clàssiques i resistència, mentre que Aitona i Almenar acolliran el Català de trial.