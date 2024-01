L'AEM trenca la seva ratxa d'imbatibilitat

L'AEM ha caigut en la seva visita a Càceres (1-0) en un partit decidit al minut 90 amb un gol d'Ibáñez després d'un penal que les lleidatanes han protestat perquè no l'entenien. El Cacereño ha trencat així la ratxa de set partits sense encaixar cap gol de l'AEM. La seva portera, Laura Martí, ha passat 752 minuts seguits sense treure la pilota de dins la seva porteria.

La primera part ha tingut molt poques ocasions, amb els dos equips ben situats en el camp. Això ha fet que s'anés al descans amb empat a zero al marcador.

A la mitja hora de la segona meitat, la portera de l'AEM, Laura Martí, ha realitzat una gran aturada, refusant un xut que s'esmunyia per l'escaire. A l'últim minut del temps reglamentari, l'àrbitra ha xiulat un penal a favor del Cacereño molt protestat per les lleidatanes, que Ibáñez ha transformat per trencar amb la increïble ratxa de set porteries a zero consecutives de les de Rubén López.

L'AEM mirarà de sumar tres nous punts diumenge vinent (12.00) al Recasens davant del líder de la categoria, el Deportivo de La Coruña, que aquest cap de setmana ha guanyat al seu perseguidor, l'Espanyol (2-1), que és segon.