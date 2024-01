Anna Palma, a la llista per preparar el Preolímpic 3x3

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La lleidatana Anna Palma, del Cadí, ha estat seleccionada per preparar el Preolímpic 3x3 de Debrecen (Hongria), on Espanya es jugarà del 16 al 19 de maig un dels tres bitllets que queden per ser als Jocs de París. L’aler de la Seu es concentrarà del 5 al 10 de febrer a Guadalajara i Azuqueca de Henares juntament amb onze jugadores més aprofitant que la Lliga s’atura per les finestres FIBA. Aquesta serà la seua segona presència amb la selecció absoluta 3x3 d’Espanya, a la qual ja va acudir l’estiu passat. En la seua etapa de formació va participar a l’Europeu U16 del 2015, en el qual Espanya va ser quarta, i en el Mundial U19 del 2019, on es va penjar la medalla de bronze amb un equip dirigit pel seu actual entrenador, Fabián Téllez.

Reconeix que la convocatòria de la seleccionadora Anna Junyer “sempre és una sorpresa”, i assegura que és “una injecció de confiança. Hi ha moltes jugadores a la Lliga i només n’hi van 12, per la qual cosa ser a la llista ja és molt important perquè continuen confiant en tu”. Palma, que viu la seua segona etapa al Cadí després de marxar al Bembibre, és una jugadora completa, capaç d’anotar des de totes les posicions i amb un imant per als rebots (és la líder en aquesta faceta de l’equip amb 7,5 captures de mitjana), qualitats perfectes per al 3x3. “Les jugadores han de fer de tot i en aquest aspecte sí que em beneficia, ja que no soc especialista en res però faig de tot, i això és un punt positiu a favor meu”, va assenyalar. Sobre la temporada va reconèixer que està sent “difícil” per tants canvis però va assegurar que a partir d’ara “es veurà un altre Cadí, més agressiu i amb més rotacions, que és el que necessitàvem”.