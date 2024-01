Ares Lahoz apunta al Dakar

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ares Lahoz s’ha marcat com a gran objectiu córrer el Dakar en un termini de tres o quatre anys, amb la qual cosa es convertiria en la primera dona de Lleida a córrer el mític raid. La jove pilot de Mollerussa, de 24 anys, ja va fer història el 2020 al ser la primera dona a proclamar-se campió d’Espanya d’autocròs absolut competint contra homes, i ara aspira a complir el seu altre somni.

Ares vol anar cobrint etapes i preparar-se tan bé com li sigui possible per atacar el seu gran repte “abans de fer els 30”, assegura. Per a això, ha fet una planificació que passa per compaginar enguany el Campionat d’Europa d’autocròs, que afrontarà per tercera temporada, amb la Clio Trophy, una copa monomarca dins del Campionat d’Espanya de ral·lis. “La idea és introduir-me en aquest món dels raids durant dos anys a nivell estatal, el tercer fer alguna cosa més internacional, com el Campionat d’Europa o el Mundial, i al quart poder reunir tot el pressupost per anar al Dakar”, explica la lleidatana, que té clar que no vol anar a només a participar. “Aconseguir el finançament es pot fer, però no vull anar al Dakar per dir que hi he anat, sinó que vull participar amb garanties de fer un top 10 i poder lluitar per una bona posició en alguna etapa. L’objectiu és que, si hi vaig, no sigui una cosa puntual, sinó que tingui continuïtat”, assegura.La jove del Pla d’Urgell treballa actualment a l’empresa familiar portant el departament internacional de vendes (fabriquen cotxes d’autocròs, alguns per a il·lustres com Carlos Sainz o Nasser al-Attiyah, entre d’altres), cosa que “em permet dedicar-me més a la meua carrera com a pilot”, reconeix.Abans que comencin l’Europeu d’autocròs i la Copa Clio, Ares està participant en les GSeries que es disputen sobre gel al Pas de la Casa (Andorra). Malgrat no rodar mai sobre aquesta superfície, la lleidatana va sorprendre amb un novè i un onzè llocs entre els 26 participants en les dos primeres curses. “No m’esperava que anés tot tan bé, sobretot a la primera. Em vaig sorprendre a mi mateixa amb els temps”, assenyala Ares, que reconeix a més que “la conducció sobre gel és molt semblant a la de terra, has de derrapar molt perquè el cotxe pugui agafar bé els revolts. Aquesta experiència que tinc de l’autocròs m’ha facilitat molt l’adaptació al gel. Al final em vaig guiar també pels consells que em va donar la gent que havia corregut, que anés molt per l’interior i a poc a poc”.

El circuit del Parc de la Serra de Mollerussa tornarà a acollir, per quart any consecutiu, una prova puntuable per al Campionat d’Europa d’autocròs, concretament el 13 d’octubre. Com ha succeït les dos últimes temporades, el traçat del Pla d’Urgell tornarà a tancar el certamen, que arrancarà el 5 de maig vinent a la localitat alemanya de Seelow. La de Mollerussa serà l’única cita de l’Europeu que es disputarà a Espanya, havent-hi proves també a Letònia, Lituània, la República Txeca, França, Hongria i França.

Tot i que encara no s’han donat a conèixer els detalls, tot apunta que, com ja ha passat en les tres precedents, la prova lleidatana serà una de les tres del certamen continental que comptaran amb totes les categories en disputa. En concret, es competirien cinc modalitats, la Cross Car i l’Academy, reservada per a pilots d’entre 13 i 15 anys, a més de les tres cilindrades de buguis: Super Bugui, Bugui 1.600 i Júnior Bugui, la qual cosa suposarà una participació d’entre vuitanta i noranta pilots, la gran majoria estrangers. L’única representant lleidatana serà la mateixa Ares Lahoz, que la passada temporada va acabar en l’onzè lloc final de la categoria Cross Car, que va tenir 48 participants, tots homes menys la pilot de Mollerussa.

Membres de l’Escuderia Mollerussa tenen previst assistir aquesta setmana a Praga a una reunió de la comissió esportiva de la Federació Internacional d’Automòbil en la qual es decidiran els canvis a introduir en el pròxim campionat i possibles reformes en els circuits, com l’asfaltatge de la recta de sortida.