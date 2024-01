Xavi retreu que “no es valora el nostre treball”

El FC Barcelona rep avui l’Osasuna a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00), en partit ajornat de la jornada 20 de la Lliga, en plena marea provocada per l’anunci de Xavi Hernández que deixarà el club a final de temporada i amb un Osasuna que busca la revenja de la semifinal de la Supercopa d’Espanya, competició que va provocar aquest ajornament. El Barça està obligat a reaccionar i guanyar per mantenir les opcions de lluitar pel títol.

En la primera compareixença després d’anunciar que se n’anirà el 30 de juny, Xavi va dir que “la decisió la tenia presa des de fa molt de temps. No es valora el nostre treball, hem vingut aquí en un dels moments més difícils de la història del club i la decisió passa per aquí. No es valora prou el nostre treball i per això ho tenia decidit des de fa molts mesos. Al principi de temporada sabia que era la meua última com a entrenador”.Xavi va afegir que el fet que no es valori el treball “genera un desgast, i més estant a casa teua, on penses que facis el que facis no es valorarà prou. Aquesta és la meua sensació. No és que no aguantés la pressió, al contrari, he aguantat tot. He arribat en un dels moments més difícils de la història del club. Tinc la sensació que no es valorarà mai el treball que s’està fent, així que prefereixo no continuar”.Va assenyalar que és “cruel i desagradable” entrenar el Barça. “Així ho sento. Et fan sentir que no vals diàriament, els ha passat a tots els entrenadors. Parlant amb el Pep –Guardiola–, m’ho va dir; amb l’Ernesto –Valverde–, també; al Luis Enrique el vaig veure patir.. Hem de reflexionar, tenim un problema quant a l’exigència d’aquest càrrec. No es gaudeix, no és qualitat de vida, i sembla que t’hi jugues la vida. No passa en cap club, per això dic que és cruel, no es gaudeix”, va confessar el tècnic blaugrana.“Necessitem una reacció. Els futbolistes han de fer un pas endavant”, va assenyalar sobre el partit d’avui contra l’Osasuna, i també va assegurar que vol que els quatre mesos que li queden en els càrrec “siguin els millors”.

Guardiola diu que la pressió al Barça és “mil vegades més gran”

L’entrenador del Manches-ter City, Pep Guardiola, extècnic del Barcelona, va assegurar ahir que“no es pot comparar la pressió que tenim a Anglaterra i a Espanya, per la meua experiència. Allà és mil vegades més gran i més dura que aquí. La pressió que se sent a Barcelona no és comparable a la de cap club. Per descomptat que entenc perfectament el Xavi”, va afirmar en la prèvia del duel de Premier League d’avui davant del Burnley.Va descartar una possible tornada seua al Barça. “Tinc tot el que un entrenador podria somiar. La directiva em dona suport i, encara que hem canviat molts jugadors en set anys, tots han estat increïbles. Hi ha bon ambient. Ho tinc tot, em sento bé, encara que un dia acabarà, però no penso en això ara”, va explicar.

Balde, operat ahir a Finlàndia de la lesió

Alejandro Balde va ser intervingut ahir a Turku (Finlàndia) de la greu lesió al tendó de l’isquiotibial de la cuixa dreta que es va produir en el partit de Copa davant de l’Athletic a San Mamés, va informar el club. El període de baixa estimat és d’uns quatre mesos.

Joao Félix es lesiona i no podrà jugar avui

El portuguès Joao Félix va patir un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret en l’entrenament d’ahir i és baixa per al partit d’avui contra l’Osasuna. S’uneix a les baixes de Ter Stegen, Marcos Alonso, Iñigo Martínez, Alejandro Balde, Gavi, Sergi Roberto i Raphinha.

El Femení tanca la fase de grups a Lisboa

El Barcelona Femení visita avui (21.00) el Benfica portuguès, rival davant del qual tancarà la fase de grups de la Lliga de Campions Femenina 2023-2024, en un partit amb res en joc ja que ambdós equips tenen ja el seu bitllet per a la ronda dels quarts de final. L’entrenador, Jonatan Giráldez, es va descartar com a entrenador del primer equip masculí. “Ja vaig prendre una decisió –anar als Estats Units– i no em plantejo altres hipòtesis”, va comentar.

L’Atlètic es posa al dia avui davant del Rayo

L’Atlètic de Madrid rep avui el Rayo Vallecano (21.00 hores) en un partit ajornat en el seu dia, com el del Barça, per la disputa de la Supercopa a l’Aràbia Saudita.