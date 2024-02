L'Atlètic rescata un punt

L’Atlètic Lleida va sumar un punt a l’empatar (1-1) en la visita al Viladecans. Als 20 segons de joc, l’àrbitre del partit va decidir sancionar amb la pena màxima una caiguda a l’àrea d’un jugador local. El penal, transformat per Espinosa, es va convertir en l’1-0. Aquesta jugada va descentrar l’Atlètic, que mai va poder entrar en el partit, cometent imprecisions i desajustos. Tot i així, els de Xavi Bartolo van tenir alguna bona ocasió per marcar, com la de Konu en el minut 10, que va sortir alta, la de Youssef en un tret llunyà el 19, la de Jordi Coca en el 33, que el porter local va refusar, o un bon cop de cap d’Amine just abans del descans. Els locals també van disposar de les seues ocasions, però la bona actuació de Puiggròs, sobretot en dos ocasions en els minuts 21 i 33, van evitar que el Viladecans ampliés l’avantatge.

A la segona part, l’Atlètic Lleida va introduir tres canvis buscant donar frescor al seu atac i el joc dels blaus va millorar. Fruit d’això va arribar una ocasió en el minut 55 entre Youssef i Konu que no van poder transformar en gol. Si a la primera part va destacar el porter de l’Atlètic, a la segona va ser el porter local, Martínez, el que va evitar diverses vegades el gol de l’empat. En el 71 Youssef va aconseguir l’1-1 al rematar a la xarxa un servei de falta lateral. El Viladecans va augmentar el ritme a la recerca de la victòria i l’Atlètic va fer el mateix. En el 86 Youssef va tenir l’ocasió per marcar el gol de la victòria però que aquesta vegada no va poder concretar. Xavier Bartolo, entrenador de l’Atlètic Lleida, va dir: “Els primers 60 minuts han estat molt fluixos, amb molts errors per la nostra part.” Sobre la segona part, va explicar: “Ens ha costat molt reaccionar i entrar en joc, però al final hem pogut fins i tot guanyar.”