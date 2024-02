Tres més a casa per al Mollerussa

detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa es va emportar ahir un merescut triomf en el seu enfrontament davant d’una Grama que poc o res va fer per batre Buetas (1-0). Nil Sauret va ser l’autor de l’únic gol en els primers minuts, després d’una gran acció individual de Sidibé, el jugador més destacat de l’equip ahir.

El primer temps es va iniciar amb els millors minuts visitants en tot el partit. La Grama va servir dos córners i va tenir el domini territorial. però poc va tardar el Mollerusa a prendre el pols al matx, aprofitant el punyal que va ser Moró Sidibé, un constant maldecap per a la defensa barcelonina en qualsevol de les aproximacions del Mollerussa al camp de la Grama.En una d’aquestes carreres, el davanter va guanyar la partida a Oumar dins de l’àrea, va acabar realitzant una retallada que va deixar a terra el seu marcador i li va deixar prou espai per assistir en el punt de penal a l’arribada des de la segona línia de Sauret. El de Gerb no va desaprofitar el regal i amb el porter visitant fora de la porteria va empènyer la pilota a la xarxa per avançar els blanc-i-blaus i a la fi donar el gol de la victòria (1-0). A partir d’allà, els locals van veure un filó a qualsevol pilota a l’esquena de la defensa roja, que tan sols veia la manera de parar Sidibé mitjançant accions agressives. Una mica abans del descans, els locals van veure com se’ls va anul·lar un gol que podria haver estat el de la tranquil·litat. El va anotar Pedrós, amb el cap, en una falta treta per Putxi. Tanmateix, l’assistent va aixecar el banderí assenyalant fora de joc del defensa local. L’acció no va tenir rellevància en el resultat però va ser molt protestada per la grada local, ja que la posició de Pedrós semblava correcta.Es va arribar al descans amb la sensació del treball ben fet per part del conjunt de Jordi Cortés, ahir sancionat, però amb un resultat una mica ajustat per als mèrits realitzats.A la segona meitat, la Grama va modificar el seu sistema posant una línia de tres defenses que va semblar donar ales als barcelonins quant a presència en camp propi.

El conjunt local va llegir a la perfecció la situació i va igualar el sistema al del seu rival amb l’entrada de Magno a l’hora de joc. Aquesta variant va ser clau perquè la Grama no pogués disposar d’ocasions clares de gol i evitant així que Buetas ni tan sols hagués de treballar.El partit es va perdre en discussions, poc ritme de joc i un pas dels minuts que evidentment beneficiava els locals, que continuaven aprofitant-se de les transicions de Sidibé i el treball de Graells. En el minut 72, va debutar una de les dos incorporacions en aquest mercat hivernal del Mollerussa, Alberto Escarda, firmat del Brea de Segona RFEF, que va disputar al voltant de vint minuts.La Grama ho va intentar amb més cor que futbol, fins i tot portant al límit protestes absurdes i picabaralles que l’únic que feien era encendre més la grada local per animar els seus. En tota la segona meitat, tan sols va gaudir de dos aproximacions puntuals en el tram final. La primera quan Padillo va entrar per banda dreta centrant la pilota entre la defensa local i Buetas, Fobe es va estirar per arribar, però no ho va fer i la pilota va passar de llarg.

L’altra ocasió, ja en el temps afegit i per l’acumulació de jugadors, va ser de Nil, que va provar Buetas en un tret molt fluix. El porter, gairebé inèdit en el matx, també es va mostrar molt segur en les pilotes aèries penjades en el tram final.El Mollerussa hauria pogut sentenciar en els minuts finals de l’enfrontament, amb una oportunitat a les botes de Soldevila, que va aprofitar la passada d’Escarda per plantar-se davant d’Adrián, que va sortir triomfador del mà a mà en l’intent de vaselina per part del davanter lleidatà.

Amb aquest un a zero i després de sis minuts de temps afegit, es va arribar al final del partit, que es va saldar amb l’únic gol de Sauret, prou perquè l’equip de Cortés acumuli tres victòries consecutives com a local i sumi tretze dels últims divuit punts en disputa, que el mantenen tres punts per sobre del descens.

“Estem en el camí correcte”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va valorar el partit d’una manera “súper positiva”. “Hem fet una gran setmana, les sensacions entrenant havien estat molt bones, la preparació del partit per part de l’staff havia estat immillorable, i tenir el mercat ja tancat ha ajudat a estar tots centrats”, va afegir.

La seua opinió sobre el mercat anava dirigida, principalment, a la permanència en l’equip de Sidibé, que va tenir ofertes per sortir-ne i del qual l’entrenador només tenia paraules positives. “És una bèstia, una pantera, ha deixat bojos tots els defenses del rival”, va sentenciar.El lleidatà va celebrar també haver “tingut la fortuna d’emportar-nos els tres punts amb una porteria zero, que significa que hem estat molt bé i que sabem patir”.A més, va dir tenir clar que el rival “al final es bolcaria en atac i hauríem de patir”. Per aquest motiu, va lloar que “l’equip ha fet un treball defensiu espectacular”. També va justificar la modificació del sistema l’última mitja hora de joc, passant de la línia de quatre en defensa a la de cinc. “Havíem parlat al descans el canvi de sistema i hem vist en cinc minuts de la segona part que havíem de fer un canvi. Crec que ho hem solucionat”, va expressar.

Va lamentar, això sí, que “tornen a guanyar els rivals de baix, i ens obliga a continuar sumant” començant a fer comptes del que necessita l’equip per a una futura salvació. “Havíem de guanyar sis partits a priori per salvar-nos; doncs ara en queden cinc, estem en el camí correcte”, va dir.A més, va voler destacar la seguretat que els dona jugar a casa. “Sabem de la importància de la nostra gent aquí, del nostre clima, sempre ens ajuda, fora de casa els costa a tots els equips de la Lliga”, va concloure el tècnic.