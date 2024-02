Alves defensa que la relació va ser consentida

Dani Alves va insistir ahir davant de l’Audiència de Barcelona que va mantenir relacions sexuals consentides amb la jove que l’acusa de violar-la al bany de la discoteca Sutton de Barcelona, sense que ella li digués en cap moment que parés. Alves, per a qui la Fiscalia demana nou anys de presó per un delicte d’agressió sexual, es va negar a respondre al ministeri públic i a l’acusació particular i només va respondre a la seua defensa, en una compareixença en la qual va arrancar a plorar.

La Fiscalia, per la seua part, dona total credibilitat al relat de la víctima, que veu “persistent, totalment creïble i dur”, i a la “situació de terror” que assegura que va patir ja “des del primer moment”, quan va deixar clar que volia sortir del bany. Segons el futbolista, la seua relació sexual amb la jove va ser de mutu acord perquè van sentir “atracció”, per la qual cosa quan dies després va saber per la premsa que se l’acusava d’agressió sexual “li va venir el món a sobre”.En un interrogatori de tot just un quart d’hora, va dir que el 30 de desembre del 2022, quan van ocórrer els fets, va anar amb uns amics a un restaurant de Barcelona, on es van prendre cinc botelles de vi i un whisky japonès, després de la qual cosa es van desplaçar a un bar per seguir amb “una ronda de gintònics”. A les 2.30 hores de la matinada va arribar amb un dels seus amics a Sutton i el van conduir fins a un reservat, on van estar passant una estona amb dos noies fins que van decidir convidar a la seua taula la víctima i dos amigues. Davant del relat de les joves, que mantenen que ja des de les presentacions Alves va tenir una actitud “bavosa” amb elles fins a arribar a potinejar-les, l’acusat els va explicar que van conversar i ballar i que es va aproximar perquè és una persona “molt propera, però sempre des del respecte”.Amb la jove que l’acusa de violació, manté, va estar ballant “arrapats”, fins i tot perreando, però sempre “passant-ho bé, gaudint”, sense que en cap moment, va insistir, ella rebutgés intimar amb ell. “Vaig pensar que hi havia atracció sexual”, va afegir el futbolista, que va assegurar que va proposar a la jove de tancar-se al bany per tenir relacions sexuals: “No vaig haver d’insistir gens.”Una vegada al bany, segons Alves, la jove el va besar i li va practicar sexe oral, després de la qual cosa ell la va penetrar, i va assegurar que els dos es “divertien”. “En cap moment no em va dir que se’n volgués anar, si volia anar-se’n podia sortir, no estava obligada”, va recalcar, proclamant que no és “un home violent”.La seua defensa va mantenir la petició d’absolució, encara que va plantejar com a alternativa una condemna d’un any de presó –el període que porta en presó preventiva– i 50.000 € d’indemnització. Per la seua part, la Fiscalia manté la petició de nou anys de presó, que l’acusació particular exercida per la víctima eleva a dotze, en tots dos casos amb una indemnització de 150.000 euros.