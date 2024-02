Marc Márquez millora i acaba el test sisè, amb Àlex quart

Marc Márquez va fer ahir un pas endavant en l’última jornada de test al circuit de Sepang i en tretze voltes va aconseguir el seu millor registre de sempre en aquest traçat al rodar en 1:57.270 per acabar sisè els seus primers tres dies complets amb la Ducati Desmosedici GP23 de l’escuderia Gresini després de la presa de contacte posterior al Gran Premi de la Comunitat Valenciana del 2023.

La millora del vuit vegades campió del món va ser notable respecte a la jornada de dimecres, que al seu torn ja va ser molt més positiva que la inaugural. Si el segon dia el seu millor temps va ser un 1:58.118, ahir va rebaixar gairebé un segon l’esmentat cronòmetre, establint un 1:57.270 que el va col·locar sisè, a gairebé sis dècimes del líder, Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team).El vigent campió del món de MotoGP va mostrar gran vàlua per demostrar la condició de número u i va rodar a ritme de rècord absolut en tot just vuit voltes durant l’última jornada al circuit malai. Bagnaia no només va batre el rècord de la pista de 1:57.134 establert per Enea Bastianini dimecres, sinó que el va polvoritzar amb un 1:56.682 per liderar la taula de temps al davant de Jorge Martín (Ducati Pramac), Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) i el cerverí Àlex Márquez (Ducati Gresini), que va acabar quart i va ser l’últim a rebaixar la barrera d’1:57, amb un 1:56.938.El petit dels Márquez també va millorar respecte a la seua setena plaça de la segona jornada, en la qual va quedar a mig segon del líder, mentre que ahir la distància respecte a Bagnaia va ser de 250 mil·lèsimes.Malgrat això, Àlex va fer broma, en declaracions a DAZN, que el seu germà Marc “és massa a prop d’una volta, perquè la moto té molt de potencial però cal saber-lo treure, i ja és massa a prop”. Sobre el seu progrés, va destacar que “dia a dia hem aconseguit entendre la moto amb molt bons resultats”.Per la seua part, Marc Márquez també va apuntar que “estem millorant pas a pas malgrat els problemes del primer dia” i va reconèixer que “estic patint una mica més per atacar els temps, però des del segon dia que puc dir que gaudeixo a sobre de la moto”.