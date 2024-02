El Força Lleida guanya a Castelló al so de Hasbrouck, que va anotar 30 punts

Villar no va donar mai una bola per perduda i el seu afany va reportar a l’equip més d’una segona opció. - ÁREA 11

L’ICG Força Lleida va tornar al camí de la victòria després de l’ensopegada contra el Corunya i va sumar la tretzena del curs al derrotar el Castelló (92-98) amb una exhibició estel·lar de Kenny Hasbrouck. Als seus 37 anys, el nord-americà va firmar un partit per emmarcar, anotant 30 punts, amb vuit triples anotats de 14 intents, l’últim a 50 segons per al final que va servir per liquidar el duel. Un triomf més sofert del que s’esperava tenint en compte que els lleidatans dominaven per 16 punts a l’inici del tercer quart.

El quadre de Gerard Encuentra va impartir tot un clínic de com moure la pilota en atac durant els primers cinc minuts, en els quals va escombrar el Castelló. Orenga es va veure obligat a parar el temps abans d’arribar a l’equador del quart perquè els lleidatans, amb Kuath dominant la zona, gairebé els doblaven en el marcador (7-13).

La decisió va donar els seus fruits perquè l’equip local va reaccionar i va poder empatar el partit amb un parcial de 8-2, amb Stutz acaparant tot el protagonisme ofensiu i sent clau amb els seus 11 punts per evitar que l’exequip arribés al final del període amb un avantatge ampli (21-22). En l’arrancada del segon assalt Hasbrouck va començar a escalfar el canell i amb dos triples seguits va tornar a eixamplar l’avantatge (24-30).

Només la irrupció de Domínguez, prenent el testimoni de Stutz, va evitar amb els seus triples que el partit es trenqués. Però el Força Lleida no va abaixar el ritme i en un tres i no res va aconseguir elevar la renda fins als deu punts (34-44), obligant una altra vegada Orenga a demanar temps mort.

Aquesta vegada no li va sortir igual de bé al tècnic castellonenc, ja que els de Gerard Encuentra van posar la directa i van desarborar de nou el Castelló amb un joc elèctric i una efectivitat increïble des de la línia de 6,75 (9 de 17 en la primera meitat), sobretot de Varela, que amb tres triples seguits va posar el màxim avantatge, 15 punts (40-55), reduït a 12 al descans (47-59) i a 11 abans d’arrancar la segona meitat per la tècnica assenyalada sobre Matulionis en l’última jugada.

En la represa, Varela i Hasbrouck van continuar amb un gran encert exterior i la diferència es va estirar fins als 16 punts (51-67, m.23), però l’ICG Lleida no va rematar el rival, que va reaccionar arran d’una d’antiesportiva del xilè. Un parcial de 18-3 va posar el Castelló a només un punt (69-70), però un providencial Matulionis, amb dos triples seguits, va donar aire a l’ICG Lleida, que va tancar el quart 6 punts a dalt (74-80).

Un triple de Hasbrouck tot just arrancar l’últim assalt va situar la renda en 9 punts (74-83), però els lleidatans tampoc no van saber sentenciar i van acabar patint. El Castelló va arribar a empatar a 90 a tres minuts del final i va situar un 92-93 faltant 1:23 després d’una antiesportiva absurda de Krutwig, però Franch va perdre la pilota en l’atac següent i el nord-americà va tornar a aparèixer per sentenciar.