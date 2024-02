L'AEM busca donar un cop d'efecte

El líder no falla. El Deportivo es va imposar ahir al Logronyo (2-0) i treu sis punts a l’Espanyol, el seu primer rival per l’ascens. - REDACCIÓ XXII

L’AEM visita avui (12.00/Lleida En Joc) l’Osasuna, la seua bèstia negra dels últims anys, amb la intenció de donar un cop d’efecte en les aspiracions de play-off. El conjunt lleidatà és cinquè i s’enfronta al que fins ahir era el seu primer perseguidor, que es troba a cinc punts.

Tanmateix, el conjunt navarrès va caure ahir de la sisena a la setena plaça després de la victòria de l’Alabès contra l’Albacete (1-2) i ara és el primer equip fora dels llocs de play-off d’ascens.Així, les lleidatanes afronten un duel que “si el guanyem, seria un gran pas, perquè ens allunyaria a vuit punts d’un rival directe a vuit partits del final”, va apuntar el tècnic de l’AEM, Rubén López, que, tanmateix, va destacar la importància de “prendre-se’l com un més”.L’entrenador també va celebrar que “per primera vegada des de fa molt temps he hagut de deixar gent fora de la convocatòria”, després que ja tingui a la seua disposició Raquel Quintana i Jeni, ja recuperades de les seues lesions, i Yamila Badell, últim fitxatge d’hivern i que no va poder debutar la setmana passada perquè no havia arribat el transfer. Amb les tres novetats a la llista, la jugadora descartada és Ana Recarte, que s’uneix a les lesionades Aithiara i Lorena Reina, que va recaure de la lesió de turmell, a més de les baixes de llarga durada.Sobre el rival, Rubén López va considerar que “juguen una mica més directe, perquè tenen necessitats i crec que ens deixaran espais que haurem d’aprofitar”. En aquesta línia, va apuntar que “farem algun canvi per trobar espais entre línies” i poder sumar un triomf que s’ha resistit en els últims duels amb l’Osasuna.Les navarreses han aconseguit el triomf en els últims cinc enfrontaments davant de l’AEM, els dos últims aquesta mateixa temporada, en Copa (2-1, a la pròrroga) i en Lliga (0-1 al Recasens). El tècnic de les lleidatanes espera que “per escenari, el guió de partit sigui similar al matx de Copa”.