Més a prop de la salvació

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Rodi Balàfia es va imposar ahir per 3-0 al CN Sabadell, el setè classificat del grup C de la Superlliga Masculina 2. Els de Sergi Mirada van brodar tres sets excel·lents per aconseguir una important victòria que els atansa a l’objectiu de la salvació i els permet passar el Barça a la classificació.

En el primer set, ambdós equips van estar molt igualats. Els visitants es van avançar primer (2-4), però els lleidatans van empatar el partit i es van posar al davant ràpidament. Tot i així, els sabadellencs van continuar enganxats al marcador, arribant amb lleuger avantatge al final del set (24-25) i amb opcions de decantar la balança al seu favor. Tanmateix, els locals, empesos per l’afició, van aconseguir remuntar i guanyar el primer set (28-26).En el segon joc, el guió de partit va canviar i el Balàfia va passar per sobre del rival amb molta solvència. A tota hora van manar en el partit i això sumat als errors del rival, va fer que els de Sergi Mirada s’imposessin per 25-13 decantant, de nou, el set al seu favor.L’últim joc de l’encontre va seguir la tònica del segon i, malgrat que no hi va haver tanta diferència de punts, els lleidatans van estar al davant al marcador a tota hora, aconseguint imposar-se per 25-22 per certificar el 3-0 definitiu i aconseguir la cinquena victòria de la temporada.Després del partit, el tècnic del Balàfia, Sergi Mirada, va declarar que “els nois han fet un gran partit i ha arribat el premi que tant mereixien després de les últimes derrotes davant d’Illa Grau i la Mediterráneo. Dos partits en els quals no hem aconseguit el resultat merescut”, va concloure.