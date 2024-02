Aston Martin presenta l'AMR24, amb què Alonso aspira a guanyar

L’equip de Fórmula 1 Aston Martin Aramco va presentar ahir el seu nou monoplaça, l’AMR24, per a la temporada 2024, en la qual, amb Fernando Alonso com a punta de llança, esperen “fer un pas més” i lluitar per la primera victòria, gràcies a un cotxe que representa “una forta evolució” respecte al de l’any passat, segons un comunicat de l’escuderia.

Alonso, que tornarà a compartir equip amb el canadenc Lance Stroll, va assegurar que “tant de bo tingui el privilegi d’aconseguir la primera victòria de la història d’Aston Martin”. “Seria un privilegi tenir el meu nom en la història d’aquesta marca”, va afegir l’asturià.A més, també va declarar que físicament es troba “millor que mai” als seus 42 anys i no es va tancar portes per recalar a Mercedes el 2025 després de la marxa de Hamilton a Ferrari. “Soc conscient de la meua situació, que és única. Només hi ha tres campions del món a la graella i jo soc l’únic disponible per al 2025, així que estic en una bona posició”, va assenyalar Alonso.