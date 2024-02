Deco obre una altra crisi al qüestionar el model

Unes declaracions del director esportiu del Barcelona, Deco, en una revista portuguesa en les quals donava per esgotat el model de joc blaugrana, van obrir una altra crisi al club després del lamentable empat davant del Granada de diumenge passat (3-3). La revista va esborrar posteriorment part de l’entrevista, per acabar eliminant-la i culpar el periodista, portuguès igual que Deco, de fer “una mala interpretació” del que havia dit l’exjugador. Un altre episodi surrealista més.

Diumenge, la revista Nascer do Sol publicava l’entrevista en la qual, preguntat sobre el futur entrenador, Deco responia que “el canvi és fonamental i el president hi està d’acord. Cal un canvi profund. El mètode està esgotat. Hem de trobar algú que trenqui amb el passat d’una vegada i avanci cap a un nou paradigma”. L’entrevista es va viralitzar i, després de l’empat amb el Granada, es va preguntar a Xavi sobre això. “No és el que Deco em diu a mi. No puc dir res més”, va respondre, sorprès.

Ahir la revista portuguesa va modificar les declaracions de Deco i va reduir aquesta resposta a la frase “el canvi és fonamental i el president està d’acord amb mi”. Posteriorment va fer públic un comunicat en el qual afirmava que “la frase de Deco a l’entrevista necessita un aclariment. No és la voluntat de Deco canviar de paradigma. És el mateix Xavi que marca aquest camí amb la seua renúncia al final de temporada” i afegeix que “la mala interpretació de la frase és culpa de l’autor (periodista) i no del director esportiu”.

El Barça ha encaixat 23 gols aquest 2024

Les dades defensives del Barça en aquest inici d’any són les pitjors des de la temporada 2000-2001, va informar ahir TV3. Des del primer partit de l’any, el 4 de gener a Las Palmas, l’equip ha encaixat 23 gols, destacant els 4 que va rebre de l’Athletic a la Copa o els 5 amb el Vila-real a la Lliga. En el que va de Lliga n’ha rebut 33, mentre que el líder, el Reial Madrid, només en porta 15. Un balanç impropi d’un equip gran.

Lamine Yamal continua batent rècords

Lamine Yamal, a més de sostenir l’equip amb només 16 anys, continua batent rècords de precocitat. Després del doblet que va firmar diumenge davant del Granada, que va evitar el que hauria estat una vergonyosa derrota, és el jugador més jove de la Lliga a marcar dos gols en un partit. Ho va fer amb 16 anys i 213 dies. També és el primer que marca tres gols a Primera abans de complir els 17 anys.

Laporta, increpat per diversos seguidors

La tensió pel mal resultat del partit de diumenge va arribar fins a la llotja. Segons va explicar Catalunya Ràdio, en els últims minuts, un grup d’aficionats es va atansar a la llotja cridant contra el president. “Laporta dimissió”, “vergonya” o “marxeu”. Després del partit Laporta va entrar a la zona vip cridant i va colpejar una safata de canapès, que va tirar a terra. Entenia que seguretat hauria hagut d’impedir l’incident.