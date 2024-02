Dos podis lleidatans al Català d'hivern

La natació lleidatana va aconseguir dos medalles al Campionat de Catalunya d’hivern combinat de categoria alevina, gràcies a la plata d’Alba Martínez i el bronze de Maria Pujol en una competició molt exigent, ja que tots els competidors han de nadar els 400 m lliures, els 200 m estils, els 50 m esquena subaquàtic i els 100 m i 200 m del seu estil concret.

Alba Martínez, del CN Tàrrega, va quedar subcampiona en la combinada d’esquena, on va destacar amb dos marques personals en els 200 metres esquena i els 400 metres lliures, proves en les quals va acabar quarta i desena, respectivament. La seua companya de club Naomi Ospina va ser sisena en la mateixa combinada que Martínez.En aquesta mateixa combinada, la nadadora del CN Lleida Noa Palau es va quedar a les portes del podi, amb una quarta plaça, en què va destacar amb un tercer lloc en els 200 esquena. L’única medalla per al club de la capital del Segrià va ser per a Maria Pujol, que va acabar tercera en la combinada de crol. A més, també va obtenir tres mínimes estatals, en 200 estils, i els 100 i 200 lliures. Per la seua part, Clàudia Mateu, també del CN Lleida, va obtenir una segona plaça en els 100 braça en el seu primer Campionat de Catalunya, mentre que les companyes Emma Vilanova i Sara Mateu van ser setena i novena, respectivament. D’altra banda, el CEN Balaguer també va participar en el campionat, destacant la mínima estatal de Berta Sanmartín en 200 esquena.