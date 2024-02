El Vila-sana espera davant del Benfica un ple històric

El Vila-sana viurà el proper dia 24 un partit històric. Per primera vegada, visitarà el seu pavelló un equip internacional, de manera que el club espera un ple a l’altura del repte esportiu que suposa per a l’equip la visita del Benfica. Després de guanyar dissabte a Fraga (1-2), el Vila-sana depèn de si mateix per classificar-se per a la següent ronda de la Champions. La de dissabte va ser la primera victòria de la temporada en la màxima competició continental, torneig del qual és l’actual subcampió. La classificació la lidera el Fraga amb 6 punts, seguit de Benfica i Vila-sana, amb 3 cada un. El Vila-sana, que va perdre a Lisboa 3-1, necessita vèncer per més de dos gols de diferència per guanyar l’average al Benfica i, tenint en compte que passen els dos primers, en aquest cas, asseguraria una plaça mentre que la segona se la jugarien el 10 de març Benfica i Fraga. Un triple empat deixaria la classificació pendent de l’average general, que tindria favorable l’equip del Pla si venç el dia 24. El club, en les competicions europees, cobra 10 euros d’entrada als que no són abonats, mentre que els socis en paguen 5.

Pel que fa a l’OK Lliga, on el Vila-sana és segon, dissabte rebrà la visita del Mataró, amb l’obligació de guanyar per seguir a rebuf del Palau de Plegamans, que té 6 punts més. Per a aquest matx té les baixes segures de Gimena Gómez, que ja no va jugar a Fraga, i tampoc no estarà Victòria Porta, que està sancionada per acumulació d’amonestacions.L’equip lleidatà serà cap de sèrie a la Copa de la Reina, que es disputarà a Vilafranca del 18 al 21 d’abril, després que Lleida renunciés a ser seu.