Balaguer torna a tenir ral·li

Pilots mítics de l’automobilisme estatal, com Salvador Servià o Antonio Zanini, eren habituals a Balaguer als anys vuitanta, quan la capital de la Noguera va ser l’escenari, entre 1985 i 1991, de diverses proves puntuables per al Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra. Després de més de trenta anys, Balaguer tornarà a acollir aquest dissabte una competició automobilística. Serà la primera edició del Trofeu Santuari de Balaguer, prova que obrirà el Campionat de les Caves, un circuit de competició de Ral·lis de Regularitat, reservat a cotxes clàssics, que tinguin una antiguitat de 25 anys com a mínim.

“Vindran els millors pilots d’aquesta especialitat automobilística”, explica Jaume Torres, portaveu de Classic Event, entitat organitzadora del circuit. “Cada una de les sis proves que formen el circuit està lligada a una Denominació d’Origen de vins calalans i la primera, la de Balaguer, porta el nom de la DO Costers del Segre”, afegeix Torres.

S’espera una participació d’una trentena de vehicles, en una competició que, com recorda Torres, es porta a terme en carreteres obertes, no se’n talla cap, perquè no es tracta de córrer. És un ral·li de regularitat. El recorregut, que als participants se’ls comunica el dia anterior, és de 167 quilòmetres, dels quals 112 són cronometrats”. Però en aquests trams no prima la velocitat. “Es fixa una velocitat mitjana, que han de complir els participants i es penalitza aquell que arriba amb menys temps del que s’ha marcat i aquells que arriba amb més. En uns punts del recorregut concrets, es pren la velocitat.”

Torres destaca que “aquest tipus de ral·lis tenen cada vegada més acceptació. Hi ha gent que té cotxes clàssics que són reticents a participar en ral·lis de velocitat, pel risc que corren uns vehicles clàssics que tenen un valor. Aquí no hi ha risc, perquè del que es tracta és de mantenir una velocitat constant per complir amb la velocitat mitjana establerta”. La concentració dels vehicles participants serà a les 8.00 a la plaça del Morter i el primer dels participants partirà a les 10.00. El punt final serà a la Fuliola, on a les 17.00 es farà l’entrega de trofeus.

La següent cita del calendari serà el pròxim dia 9 de març a Vinyols i els Arcs, al Trofeu Priorat, per seguir el 18 de maig al Trofeu Segura Viudas, a Torrelavit, “en el qual també recuperem un ral·li que en el seu dia era un clàssic”, explica Torres, que afegeix que “ens falta tancar un parell de proves però en total seran sis. I el guanyador del circuit rebrà com a premi un cotxe”.