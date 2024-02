La Bassella Race tanca la inscripció amb 1.104 pilots

La Bassella Race 2024 va tancar el termini d’inscripcions amb un total de 1.104 pilots, que aquest cap de setmana viuran una nova edició. La multitudinària prova, organitzada pel Club Sip Sport, manté el mateix format de carrera que l’ha fet tan popular els últims anys, amb la possibilitat de participar en categories competitives (Pro i Friends) o no competitives (Fans i Fans/Trail).

Com sempre, dissabte a la tarda serà el torn de les carreres específiques: Kids Race, Classic Race, l’espectacular Maxitrail Race (que cada vegada guanya més adeptes amb pilots oficials de les principals marques) i l’esperada Xtreme Race, en què els pilots més top es juguen l’ordre de la graella de sortida de diumenge.Diumenge l’espectacle seguirà amb la sortida multitudinària i el recorregut d’uns 60 km (1 volta per a Friends, 2 voltes per a categories Pro) per proclamar el vencedor absolut de la Bassella Race 2024.Quant a la participació, val a destacar la presència de molts equips oficials del Nacional d’Enduro com ara Gas Gas, KTM, Husqvarna, Sherco, Beta Trueba o Rieju.Els internacionals Walker (Beta Trueba) i Blazusiak (que es podrà veure per primera vegada en aquesta cursa sobre l’elèctrica Stark) no es perdran l’Xtreme Race, al costat d’altres habituals del hard enduro com Alfredo Gómez (Rieju).Altre dels plats forts serà, sens dubte, la Maxitrail Race, que comptarà amb la presència d’especialistes de motos de gran cilindrada com Gerard Farrés (Macbor), Joan Pedrero (Harley-Davidson), Ivan Cervantes (Triumph), Joan Quer (KTM), Toni Povedano (BMW) i Kevin Gallas (Yamaha).Aquest any, la zona comercial estarà més plena que mai amb la presència de totes les marques i gran varietat d’expositors vinculats al sector de l’off-road. A més, com a novetat, el recinte disposarà d’una zona de proves de motos elèctriques, amb les marques Stark i Talaria i una d’e-bikes (Bewatt), sense oblidar l’espai gastronòmic amb gran varietat de food trucks per a tots els assistents.En la passada edició del 2023, el pilot malagueny Cristóbal Guerrero va ser el guanyador de la categoria Pro.