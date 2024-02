Hugo González obté la medalla de plata en els 100 metres esquena

El balear Hugo González va posar fi a set anys d’absència dels nadadors espanyols en el podi d’un Campionat del Món, al penjar-se ahir la medalla de plata a la final dels 100 esquena dels Mundials que es disputen a Doha.

González, que va firmar un temps de 52.70 segons, es va quedar a tan sols dos centèsimes de la medalla d’or, que va ser per al nord-americà Hunter Armstrong amb un crono de 52.68. Mínima diferència que va reflectir millor que res l’excel·lent actuació de l’espanyol que va posar contra les cordes Armstrong, un nadador que compta amb una millor marca personal de 51.98 segons. La medalla d’Hugo González és la dissetena d’Espanya en un Mundial (4 ors, 7 plates i 6 bronzes). Les últimes les va aconseguir Mireia Belmonte en el Mundial de Budapest 2017, quan va ser or en els 200 papallona i plata en els 1.500 i els 400 estils.D’altra banda, avui la lleidatana Paula Juste tornarà a competir, en aquesta ocasió en la prova dels 200 papallona. Al matí es disputaran les sèries eliminatòries i a la tarda, si es classifica, les semifinals.En waterpolo, la selecció masculina, que no baixa de la lluita per les medalles des del 2018, tornarà a jugar una semifinal en una gran competició, ara en un Mundial, i la seua última víctima va ser Montenegro, que va sucumbir en un partit que va ser una muntanya russa, però que sempre van dominar els de David Martín (15-12). El rival serà Itàlia demà dijous.Per la seua part, la selecció femenina s’enfrontarà avui als EUA en les semifinals, un autèntic partidàs amb gust de final anticipada en el qual buscarà estar a la final i lluitar per l’or, per defensar la corona conquerida al Japó.