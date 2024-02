Boí Taüll vol tornar a ser seu de la Copa del Món

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’estació de Boí Taüll vol continuar formant part de l’elit mundial d’esquí de muntanya i per aconseguir-ho es postula per repetir l’any 2025 com a seu de la Copa del Món, igual que ho ha estat aquest any. Ferrocarrils de la Generalitat, que és la gestora de la instal·lació, té previst reunir-se a finals de mes amb responsables de la Federació Internacional (ISMF) per negociar la renovació d’una col·laboració que ja fa tres anys que dura, atès que el 2022 l’estació de l’Alta Ribagorça ja va acollir el Campionat d’Europa, l’any passat va ser escenari dels Mundials i fa unes setmanes va acollir la segona cita de la Copa del Món.

“Des que Ferrocarrils va entrar a Boí Taüll ja vam centrar tots els esforços en l’esquí de muntanya, perquè és la zona on tenim més atletes que despunten a nivell català i que té dos disciplines que seran olímpiques en els pròxims Jocs (Milà-Cortina d’Ampezzo 2026)”, explica Toni Sanmartí, director d’FGC Turisme, que espera reunir-se ben aviat per tancar un acord. “Ens hem de tornar a trobar ben aviat perquè volem seguir a la Copa del Món i acollir les proves en les quals tinguem atletes de Catalunya amb opcions de ser al podi. Hem de tornar a ser al calendari”, va agregar Sanmartí en clara referència a la lleidatana Laia Sellés, que en els Mundials de Boí Taüll es va penjar dos plates i un or. A més a més, el responsable de Turisme de FGC va destacar que aquestes proves han suposat un gran impacte econòmic a la zona, que provoca que “s’omplin els hotels i els restaurants, i això dona vida i riquesa a la Vall de Boí”, va assenyalar.

Els lleidatans Laia Sellés i Marc Ràdua, campions de Catalunya esprint

■ Els lleidatans Laia Sellés i Marc Ràdua es van proclamar campions de Catalunya de la disciplina esprint en el certamen disputat aquest dissabte a la Molina. L’esquiadora de Lles de Cerdanya, que venia de firmar dos podis a la Copa del Món juvenil de Bormio, un or en esprint i una plata en els relleus mixtos, no va fallar i es va endur el títol de campiona de Catalunya U18, podi en el qual la va acompanyar la pallaresa Aina Garreta, que va ser subcampiona. Ràdua, també de la Pobla de Segur, va conquerir el títol de la categoria absoluta. Per la seua part, la manresana Berta Guitart, del CENA de Tuixent la Vansa, es va penjar l’or en U20.