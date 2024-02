El Barça, molest perquè Alèxia vagi amb la selecció

El Barcelona està molest amb la decisió d’Alèxia Putellas de no atendre la recomanació del club de no anar convocada amb Espanya, al no tenir encara l’alta mèdica de la lesió de genoll.

La centrecampista, que porta tres mesos de baixa i es va sotmetre a un artroscòpia per solucionar els problemes al genoll esquerre el passat 27 de desembre, encara no s’entrena amb normalitat al costat de la resta de les seues companyes, malgrat que sí que està en la fase dinal de la recuperació i ja completa part de les sessions amb el grup.Tanmateix, va ser ahir convocada per Montse Tomé, seleccionadora del combinat espanyol, per als partits de la fase final de la Lliga de Nacions, en què el conjunt espanyol es juga el títol i l’accés als Jocs Olímpics de París. En principi, la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) havia pactat amb el Barça que no convocaria Alèxia, ja que els serveis mèdics del club ho desaconsellaven del tot. Tanmateix, la RFEF va canviar d’opinió davant de la insistència de la jugadora, que manté una bona relació personal amb el director del futbol femení de la RFEF Markel Zubizarreta de la seua etapa a l’entitat blaugrana i que desitjava tornar a ser internacional. La seleccionadora, Montse Tomé, va justificar la seua convocatòria, en una llista en la qual també destaca la primera crida de la jove blaugrana Vicky López, argumentant que “és la nostra capitana i ha d’estar en aquests partits”. No obstant, va reconèixer que “sabem el procés que ha tingut i el continuarem elaborant amb precaució. No farem cap bogeria”.Per la seua part, l’entorn d’Alèxia va pressionar per anar amb la intenció de fer pinya i fer entrenaments de qualitat, ja que al Barça gairebé totes les seues companyes se n’aniran amb les seleccions.

“Al final, guanyarem alguna cosa”

El davanter blaugrana Robert Lewandowski va declarar que “estic segur que al final guanyarem alguna cosa” i va considerar que “aquesta setmana és perfecta per fer un pas endavant”. El polonès també va dir que és “difícil d’explicar” la davallada de rendiment enguany.

Oriol Romeu ha jugat lesionat tot el curs

Segons TV3, Oriol Romeu ha jugat tota la temporada amb unes molèsties al cartílag del genoll, que l’han obligat a descansar recentment.

Mor el mític Avi del Barça als 90 anys

Joan Casals, conegut com l’Avi del Barça, que ha anat vestit amb barretina al Camp Nou durant dècades, va morir dimecres als 90 anys.