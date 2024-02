“Si guanyem tres o quatre partits a casa ens salvarem”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida Llista es troba per primera vegada en el que va de temporada a la zona de descens directe, una situació que espera començar a revertir diumenge davant del Sant Just, el primer dels cinc partits que jugarà a casa dels vuit que li queden fins al final de la fase regular.

El president, Enric Duch, reconeix que “són vuit finals”, però veu “un avantatge” que cinc es juguin a l’Onze de Setembre. “A casa és on ens jugarem la permanència. Crec que si guanyem tres o quatre partits estarem salvats. També estic convençut que a la que guanyem un partit i els jugadors es treguin el bloqueig que tenen a sobre, la dinàmica canviarà. Ells també estan convençuts que serà així”, va afirmar.Duch, que ja ha viscut situacions límit, com la desaparició del club que va evitar el 2010 liderant una junta gestora, o la permanència aconseguida a l’última jornada de la temporada 2015-2016, té clar que l’equip no es mereix estar en aquesta situació per joc i imatge.

“Gairebé tots els partits que hem perdut ho hem fet per un sol gol, i deixant escapar punts que teníem gairebé a la butxaca. L’equip no es mereix estar en aquesta situació de la manera que està jugant. Tinc la sensació que tenim un gran equip, que juga molt bé, però que no suma, i aquests petits detalls que ens han privat de guanyar algun partit que teníem encaminat ens han provocat estar així ara, amb la pressió cada vegada més gran”, va indicar.El president llistat té confiança plena en els seus jugadors i l’staff tècnic per revertir la situació, però “hem de començar a sumar ja perquè si no cada vegada se’ns posarà més complicat, ja que la resta d’equips de baix tampoc no afluixen”, va apuntar.