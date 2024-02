El Madrid obté un pas treballat a semifinals contra l'UCAM Múrcia

La completa actuació de Facundo Campazzo i els punts de Gabriel Deck, Mario Hezonja i Sergio Llull van permetre al Reial Madrid complir amb el guió i segellar, amb més sofriment del que estava previst, el seu bitllet per a semifinals davant d’un UCAM Múrcia que ho va donar tot i va tenir opcions fins al final, però es va veure llastat pel seu desencert exterior (7/28) en un xoc on va estar per sota de principi a final (84-79).

El conjunt murcià va obligar els blancs a treballar-se el triomf fins als instants finals gràcies a la seua reacció a la segona meitat, però Campazzo, amb 16 punts, dos rebots, quatre assistències, tres recuperacions i una valoració de 22 crèdits, va impedir que el seu exequip tornés a sorprendre’ls com va ocórrer fa un mes a la capital del Segura.L’equip de Chus Mateo es mesurarà demà (18.00) en semifinals al València, que va superar ahir el Gran Canària a la pròrroga per un 81-89.

El conjunt blaugrana arriba al xoc, que suposa la reedició dels quarts de final del 2021, en una bona dinàmica de resultats aquest 2024 i a “bon nivell”, segons el tècnic de l’equip, Roger Grimau, que espera “un partit molt complicat”.

El Barça, a fer el primer pas davant del Manresa

El Barça estrena avui les seues altes ambicions a la Copa amb un derbi davant del BAXI Manresa (18.00) en quarts de final, un triomf obligat perquè el projecte de Roger Grimau no encaixi un dur revés, davant d’un rival que sap fer-lo patir i que va superar per 77-87 en el seu enfrontament a la Lliga.