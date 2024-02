Sis lleidatans a l'Estatal

Ourense acull des d’avui fins diumenge el Campionat d’Espanya d’atletisme en pista curta (abans pista coberta) que serà l’última via de classificació per al Mundial de Glasgow (Escòcia). Entre els participants hi haurà sis lleidatans, dels quals les millors cartes a priori, com els quatrecentistes Berta Segura i Bernat Erta i el velocista de 60 metres Arnau Monné, estan centrats en el Mundial de relleus a l’aire lliure del maig abans que en aquest Absolut.

Segura, atleta independent, va dir ahir que “la temporada en pista curta ha durat molt poc i la Federació Espanyola ens va dir als que formàvem part dels relleus que el més important era l’aire lliure perquè al maig hi ha el Mundial de relleus a Nassau i allà ens juguem el pas als Jocs de París. Per això ara no podem estar al cent per cent. Però tinc bones expectatives, m’estic entrenant molt bé i la semifinal serà clau perquè en pista coberta només en passen sis a la final”, va assenyalar la recent medalla de bronze estatal sub-23.Per la seua part, Bernat Erta (New Balance), després de superar lesions l’any passat i també en els equips de relleus, va coincidir amb Berta que “estem centrats en el Mundial de relleus i la pista coberta és bastant secundària per a nosaltres”. Un cas semblant és el d’Arnau Monné (Playas de Castellón) en els 60 metres. Altres lleidatans presents a l’Estatal seran Roger Martínez (salt d’alçada), Marwa El Khouya (3.000 metres) i Mar Segura (400 metres), tots tres pertanyents a l’Aldahra Lleida Unió Atlètica.