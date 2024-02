Tothom al Barris Nord: la visita del líder Estudiantes i el retorn de Michael Carrera omplirà el pavelló

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Espai Fruita Barris Nord tornarà a presentar aquesta nit (21.00) una de les seues millors gales per rebre la visita del líder Estudiantes, un duel amb tota l’esplendor que tindrà un al·licient afegit, veure per primera vegada com a rival al coliseu lleidatà Michael Carrera, un jugador que va deixar empremta en els dos anys que van defensar la samarreta de l’ICG Força Lleida (en tres temporades diferents).

El partit, com no podia ser d’una altra manera, ha despertat un enorme interès entre l’afició lleidatana, la qual cosa ha obligat la junta directiva a obrir de nou la zona del Dragon Khan.

Ahir ja s’havien venut diversos centenars de localitats de la tribuna alta, una zona que només s’acostuma a obrir en el play-off. Segons fonts del club, ja se superaven els 4.000 espectadors (inclosos els gairebé 2.000 abonats) i s’espera arribar als 5.000, xifra que fins i tot es podria superar.

Gerard Encuentra va valorar molt positivament l’expectació que està despertant el seu equip i el partit. “És una molt bona notícia que la ciutat estigui amb nosaltres i tant de bo puguem recompensar-los a tots el seu suport amb una victòria. Espero jugar amb 5.000 persones a la grada que puguin fer de sisè jugador. Ens ho deixarem tot sobre la pista perquè se sentin orgullosos de nosaltres”, va afirmar ahir el tècnic en la roda de premsa prèvia a un d’aquells partits que li agrada jugar. “L’expectació que s’està generant ens agrada, ens agrada que la gent segueixi l’equip, que estigui amb nosaltres i s’endolli, és un motiu d’orgull. Aquests partits calents, sorollosos, personalment m’agraden com a entrenador, són els que, parlant malament, em posen”, va afegir.

No obstant, va reconèixer que l’entorn pot arribar a crear certa pressió a l’equip que espera poder suportar. “En els partits contra rivals de la zona alta els nervis ens han jugat una mala passada per voler-ho fer molt bé i que no et surtin les coses, per això caldrà controlar-los”, va dir.

Sobre Michael Carrera, que viurà el seu primer matx com a rival al Barris Nord, no va revelar si tindrà un marcatge especial o no. “És molt bon jugador i té molts recursos, podríem fer-li defenses especials però segur que sabria superar-les. Hem preparat coses, no ho diré ara per no ajudar l’Estudiantes, però no jugarem a frustrar-lo, sinó a fer el nostre millor encontre. En la roda de premsa posterior al partit veurem si ens ha anat bé o no”, va indicar.

Quant al quadre col·legial, que ja sap el que és perdre a Lleida, i de pallissa, va assegurar que “ara mateix és el millor, per això va líder. Només ha perdut tres partits i ha estat campió de la Copa Princesa. Ve un equipàs, amb molts recursos, que aquest any ha anat a totes, escollint tot el que ha volgut al mercat”.