Empat de l'AEM per consolidar-se en posicions de play-off (1-1)

El partit ha començat de la pitjor per l'AEM amb un golàs des de la frontal de Dragoni, al minut 2, en un xut prop del pal esquerre de Laura Martí que no ha pogut fer res. El filial blaugrana en un inici imponent ha dominat la possessió de la pilota i no ha estat fins passat el primer quart d'hora que les jugadores lleidatanes han començat a igualar la balança.

Després d'uns minuts de tanteig, sense ocasions per cap dels dos conjunts, les de Rubén López han començat a arribar amb perill a la porteria de Meri Muñoz i ha estat en un córner, al minut 24, on Raquel Quintana en una acció de davantera viva dins l'àrea ha posat la bota per empatar el partit. L'AEM s'ha crescut buscant amb insistència el segon i Szymczak ha tret sobre la línia una voleia d'Alba Quintana que ja cantava el Recasens. Tot i una petita reacció final del Barça B que l'AEM ha defensat sense problemes el partit ha arribat amb l'1-1 al descans.

Després del pas per vestuaris l'AEM ha sortit amb una marxa més i Aithiara ha tingut el gol en un xut dins l'àrea que ha aturat de nou Meri. El Barça B s'ha vist sorprès per l'energia de les lleidatanes i ha intentat utilitzar la pilota llarga per crear perill, però no ha estat fins a l'arribada dels primers canvis blaugranes quan l'AEM s'ha vist superat físicament i s'ha tancat en el seu camp. Tot i això, l'empat era incert i els dos equips volien els tres punts, però entre faltes i canvis no s'ha jugat pràcticament fins al final del partit. L'AEM suma un punt important per seguir dins del play-off.