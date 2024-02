Kabakchiev s'estrena a la Bassela Race

La primera jornada de la Bassella Race va ser seguida per un públic nombrós.

La catorzena edició de la Bassella Race va arrancar ahir amb la tradicional prova Xtrem, en la qual el búlgar Teodor Kabakchiev va estrenar el palmarès en la tradicional carrera lleidatana, que aquest any ha tornat a superar el miler de pilots inscrits en tot el cap de setmana.

Kabakchiev (Sherco), vigent campió d’Espanya de hard enduro i quart al Mundial, va demostrar el seu bon estat de forma i es va proclamar vencedor amb gairebé sis segons d’avantatge sobre el polonès Dominik Olszowy, que va fer una carrera molt sòlida malgrat tenir només 22 anys. El podi el va completar un ja veterà en aquesta categoria, el madrileny Alfredo Gómez, que no va poder aconseguir la tercera victòria en el certamen (va guanyar el 2017 i 2023) a l’entrar a 22 segons del campió búlgar.El britànic Jonny Walker, que buscava la tercera victòria en el certamen, va dominar les dos primeres voltes, però un error el va deixar fora de la lluita per la victòria, encara que al final va poder remuntar fins al quart lloc, emportant-se la volta ràpida de carrera amb un temps de 02:32,592. Per la seua part, l’excampió mundial d’enduro, el polonès Taddy Blazusiak, va quedar setè, i el lleidatà Jaume Betriu, un dels favorits avui en la prova reina, novè.Pel que fa a la resta de categories disputades ahir, Kevin Gallas es va imposar en la prova MaxiTrail, al davant de Gerard Farrés i Xavier Subirana, mentre que Isidre Chia va guanyar la cursa de clàssiques A, seguit de Jeroni Ribes i Josep Maria Ortiz; i Jordi Casas va fer el mateix en la de Clàssic B, amb David Gómez i Héctor Fragoso completant el podi. Finalment, a la categoria Kids, Jaume Martínez es va endur la victòria en cadets 125, davant de Joan Suazo i Jaime Soto; Lluc López va fer el mateix en 85, seguit d’Àlex Garcia i Antonio González, i Marc Font va dominar en juvenils seguit d’Adela Godino i Jan Martínez.