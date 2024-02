Lewandowski dona la victòria

Amb un gol de penal en el minut 97, Robert Lewandowski va donar la victòria al Barcelona a Balaídos davant del Celta (1-2) malgrat mostrar de nou una imatge grisa que no aclareix els dubtes sobre l’equip uns dies abans de jugar contra el Nàpols a la Lliga de Campions. No hi va haver sorpreses en el pla de partit. El Celta va esperar al seu camp el Barcelona. Rafa Benítez va imposar el seu estil: ordre, pocs riscos i futbol directe per contraatacar. Aquest escenari li va oferir la possessió de la pilota al Barcelona, un dominador sense brillantor i sense gairebé perill. Les oportunitats van escassejar en el primer temps. I això que Balaídos es va sobresaltar en els primers minuts amb un llançament de Yamal, després d’una combinació amb Vitor Roque. La tornada de Iago Aspas va ser la gran novetat del Celta. Va ser un genet solitari. L’objectiu del conjunt celeste era defensar-se. I esperar algun contraatac.

El pas dels minuts va endormiscar el matx sense res que provoqués un gran canvi. El Barcelona es va atansar a la porteria de Guaita amb un cop de cap de Christensen a la sortida d’un córner i una centrada de Yamal a prop del descans. Va ser llavors, amb el crono pròxim al final del primer temps, quan va aparèixer l’únic llampec brillant, de Lewandowski, per fer un gran control orientat després d’una passada de Yamal i marcar un golàs des de la frontal de l’àrea (0-1). La reacció celeste va ser immediata. Mingueza va tancar el primer temps amb un avís i Aspas va obrir la segona meitat amb un gol en el primer minut (1-1).Xavi va refrescar l’equip amb Gündogan i Raphinha, però no va aconseguir l’efecte que desitjava. El Celta va créixer, es va apropiar de la pilota i va acorralar els blaugranes. Però li va faltar punch. El Barça no va reaccionar, nul en atac, només va tenir un tret de falta de Raphinha, que va treure Guaita. Bloquejat i sotmès pel Celta, el gol que va impedir un altre resultat decebedor va arribar de penal quan al 93 Beltrán va fer caure Yamal. El suspens va acompanyar el llançament, ja que Guaita va parar el xut de Lewandowski, però l’àrbitre va manar repetir-lo per haver-se avançat i el polonès no va perdonar en la segona opció per donar un triomf imprescindible i seguir tres punts per sobre de l’Atlètic, que ahir va golejar el Las Palmas (5-0).

Xavi: “Aquesta temporada estem abonats a les victòries èpiques”

Xavi Hernández va dir que “aquesta victòria ens ve molt bé per a la moral, per a la confiança, per creure. És un pas important”. “L’equip va creixent, crec que s’ha vist un bon Barça, sobretot en el primer temps. En la segona part hem patit més per un desajust nostre”, va comentar l’egarenc. “Aquesta temporada estem abonats a patir, a victòries èpiques. Això significa que l’equip creu, que continua lluitant. Ara necessitem millorar la concentració en l’inici de les dos parts”, va afegir.Pedri va dir que “cal fer autocrítica perquè crec que no hem fet una bona segona part”.