Històric Òscar Rubio

Òscar Rubio va assolir en l’últim partit al Camp d’Esports contra el Manresa la xifra redona de 250 partits vestint la samarreta blava, entre les seues tres etapes al Camp d’Esports –la primera amb la UE Lleida i les dos següents ja amb el Lleida Esportiu–.

Amb l’esmentada xifra es va convertir en el tercer jugador nascut a Lleida amb més partits entre UE Lleida i Lleida Esportiu, superant els 249 de Pau Bosch, entre 2009 i 2016 també a cavall d’ambdós clubs. Al davant només té Joan Reig (265) i Antoni Palau (481).A més, el seu partit 251, diumenge davant de la Penya Esportiva, també va servir per abastar una xifra històrica per a ell: la de 100 victòries com a jugador del Lleida, gràcies al triomf per 1-3 aconseguit a Eivissa.

El club li entregarà una distinció aquest diumenge davant del Badalona Futur per commemorar els seus 250 partits, en el primer partit a casa després d’arribar a l’esmentada xifra. A més, a causa de la importància del xoc, amb el liderat en joc, els nens i nenes de fins a 12 anys tindran l’entrada gratuïta. Aquesta és la primera de les mesures que adoptarà el club per incentivar la presència de públic al Camp d’Esports en un duel decisiu en aquest moment de la temporada, ja que ambdós equips arriben empatats a punts i a average general i van empatar en la primera volta (0-0). Ja amb 251 presències, Rubio és el vuitè jugador al rànquing històric de partits disputats amb la samarreta blava. El seu pare, Miguel Rubio, és el jugador amb més presències amb la samarreta del Lleida, amb una inabastable xifra de 538. Antoni Palau i Juanjo Lecumberri completen el podi, al davant de Txema Alonso, Manolo Buján, Antonio Llorente, Joan Reig i el mateix Òscar Rubio. Reig, setè al rànquing, està 14 partits al davant de Rubio, per la qual cosa no podrà agafar-lo tret que el Lleida disputi el play-off, ja que només queden 11 partits de temporada regular.Malgrat els seus 39 anys, Rubio és un dels tres jugadors del Lleida que ha jugat els 26 partits oficials aquest curs, entre els 23 de Lliga i els tres de Copa Federació. Els altres dos són Fernando Cortijo i Juan Agüero, mentre que el porter Iñaki Álvarez s’hi uneix en la llista de jugadors que ha jugat tots els partits de Lliga. En el cas de Rubio, acumula 15 titularitats i 11 partits sortint des de la banqueta.

El Lleida tanca demà el concurs Dibuix Blau

El Lleida tanca demà el termini per participar en el concurs infantil Dibuix Blau, en el qual nens de fins a 14 anys poden presentar un dibuix relacionat amb el Lleida per optar a tres premis: el guanyador rebrà una bufanda i un abonament per a la temporada que ve, el segon una samarreta firmada per la plantilla i el tercer una pilota firmada. Els esmentats premis s’entregaran en el descans del partit de diumenge. A més, entre les dos parts també es jugarà un partidet sub-10 entre l’Alpicat i el Lleida.

El Lleida, líder cinc jornades després

El Lleida Esportiu va recuperar diumenge el liderat del grup 3 cinc jornades després, ja que l’última vegada que el va ocupar va ser al terme de la data 18, després d’un empat a zero contra La Nucia (0-0). Al cap de quatre jornades com a segon classificat, el conjunt blau torna a ser primer, empatat a quaranta-cinc punts amb el Badalona Futur, el seu rival aquest diumenge.