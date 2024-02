L'Aldahra Lleida UA s'emporta deu medalles en diferents competicions

Gran cap de setmana per a l’Aldahra Lleida UA, els atletes del qual van aconseguir deu medalles en campionats de Catalunya. Quatre les van aconseguir en el Català sub-16 Short Track, disputat a Sabadell, en el qual Jana Queralt es va proclamar campiona de Catalunya en 60 metres tanques, amb un crono de 8:78.

En aquesta mateixa competició Mariona Armero va ser plata en salt de llargada i quarta en 60 metres; l’equip de relleus 4x300 (Mariona Armero, Mariona Marqués, Linda Moreira i Jana Queralt) va ser plata i Pau Rosell, bronze en de pes. En el Català de llançaments llargs, a Barcelona, Àngela Sellart va ser campiona de Catalunya sub-16 en javelina; Jan Tomàs campió sub-16 també en javelina i Maria Vallès plata sub-20 en disc. En el Català de Fons en Pista a l’aire lliure, Noa Gràcia va ser bronze en 5.000 i Sergi Bernaus feu plata en 10.000. La desena medalla la va guanyar Marta Nogueira en el Català de Marxa Màster, que va ser or en els 3.000 metres. També en marxa, Bru Flores i Gina Torres, en sub-18-20 i Lluc Serrat, en sub-16 han estat seleccionats per Catalunya per a l’Estatal.I en l’Estatal Absolut, Marwa El Khouya Ali va ser la 12 en 3.000; Roger Martínez desè en salt d’alçada i Mar Segura, la 21 en 400.