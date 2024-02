Un lleidatà, al Campionat d’Espanya de Superbikes

detail.info.publicated miquel pascual prat

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pilot de Castelldans Guerau Simó, de 16 anys, disputarà, a partir del mes d’abril, la temporada completa del Campionat d’Espanya de Velocitat (CEV) en la categoria SS300 de Superbikes, un pas més en el seu pas més en la seua prometedora carrera en el motociclisme en la qual aspira acabar corrent en el Mundial.

La seua passió pel motociclisme va començar quan era molt petit, ja que amb només sis anys va demanar una moto de bateria, que va acabar trencant-se de tant utilitzar-la. “Com que la moto petita es va trencar, amb set anys vaig demanar que em portessin una MotoGP, perquè ja era molt fan del motociclisme. Evidentment, no me la van donar, però sí que em van comprar una MiniGP i amb nou anys, Noi Lorenzo (pare de Jorge Lorenzo) va impulsar una escola de pilots aquí a Albatàrrec, em vaig apuntar i vaig començar a competir”, explica Simó.

Des d’aleshores, ha anat escalant en les categories de formació i l’any passat va quedar quart en el Campionat d’Espanya de Federacions a la Copa R4C KTM 390, a més de ser subcampió de Catalunya en categoria SSP300. La temporada va culminar amb una invitació a l’última cursa del CEV a Montmeló, de la mà de l’equip madrileny I+Dent Racing Team. Simó confessa que “crec que me’n podria haver anat millor del que em va ser aquell cap de setmana”. Tanmateix, el I+Dent va quedar satisfet amb la seua actuació i va decidir apostar per ell de cara a aquest any per fer la temporada.?

“El meu objectiu és aspirar als llocs de davant, més que anar a guanyar. Perquè les curses són sempre molt semblants, i pots passar del cinquè al primer en una sola volta”, assenyala el pilot lleidatà, que somia acabar en el Mundial, encara que creu que el seu camí hauria de ser una mica diferent de l’habitual.

“Al final, per la meua mida, el que seria la Moto3 se’m queda petita, pel que si vull arribar algun dia al Mundial, crec que hauria d’anar directament a Moto2” destaca, conscient que “sé que assolir les esmentades cotes és complicat, perquè també implica una inversió econòmica que normalment és el que et tanca les portes”.