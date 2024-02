Pena de 4,5 anys per a Alves

L’Audiència de Barcelona ha condemnat el futbolista Dani Alves a quatre anys i mig de presó per un delicte d’agressió sexual. El tribunal conclou que l’esportista va violar una jove a la discoteca Sutton de Barcelona la matinada del 31 de desembre del 2022, però li imposa la meitat de la pena de 9 anys que sol·licitava la Fiscalia al veure com a atenuant que el futbolista va dipositar la indemnització de 150.000 euros a la víctima abans del judici.

En la sentència, la secció 21a de l’Audiència de Barcelona descarta l’absolució sol·licitada per la defensa del futbolista i dona la raó a la tesi de la Fiscalia i l’acusació particular de la víctima, que exerceix l’advocada Ester García, que reclamava fins a dotze anys de presó. García va afirmar que la seua clienta està satisfeta amb la sentència i que les seues paraules al rebre-la van ser: “Per fi m’han cregut.” No obstant, la lletrada creu que la sentència “s’hauria recórrer” per incloure un atenuant i ho valorarà amb la seua clienta. Va dir que li “preocupa” que es transmeti el missatge que les persones riques “poden veure reduïda la seua pena si consignen una indemnització important”. La sentència dona credibilitat a la víctima i afirma que el fet que hagués ballat de manera “insinuant” amb Alves o que s’hagués abraçat amb ell no pot fer suposar que prestava el seu consentiment “a tot el que posteriorment pogués ocórrer”. Els magistrats donen per provat que Alves “va tirar a terra” i “va colpejar” la víctima en un petit bany. La jove va sol·licitar al futbolista que la deixés marxar, però Alves no li ho va permetre i va deixar la víctima “sense possibilitat de sortida”, destaquen. Una vegada la va tenir tancada al bany, prossegueix la interlocutòria, la víctima va sentir “que li faltava l’aire atesa la situació d’angoixa i terror que estava vivint”, i Alves va utilitzar aleshores la “força física” per violar-la “sense el seu consentiment”. També avala el trauma que va patir la víctima per la violació i l’estrès posttraumàtic “d’intensitat elevada”, i en canvi desdenya l’al·legat d’Alves que es va tractar de sexe consentit i que anava borratxo. La defensa d’Alves, que porta un any i un mes en presó preventiva, va anunciar que recorrerà la sentència i que defensarà la seua innocència “fins al final”.

Grups feministes diuen que la base de la sentència és el no-consentiment

La Fiscalia estudiarà si recorre la sentència ja que, en el judici, es va ratificar en la seua petició de condemnar el jugador a 9 anys de presó, una pena que dobla la que se li ha imposat.D’altra banda, diferents organitzacions feministes van coincidir ahir que la condemna és un “avenç” al parlar de “consentiment”. “Si ho comparem amb el cas de La Manada, que és el que va establir un precedent, el fet que al centre hi hagi el consentiment i que ha quedat demostrat que ella no va consentir aquestes relacions, creiem que és un avenç del moviment feminista”, va assegurar en declaracions a Europa Press la Comissió 8M.D’altra banda, la presidenta de l’Associació de dones Juristes Themis, Pino de la Nuez, va explicar que es tracta d’una sentència “en la línia” del que esperaven, però que “crida l’atenció” que no s’ha considerat “ni el mínim que la Fiscalia havia demanat”.