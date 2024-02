Una final a Vila-sana

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Patí Vila-sana Cooperativa d’Ivars afronta avui a casa davant del Benfica (19.00 hores, Lleida TV) el seu últim partit de la fase de grups de la Champions League, encara que espera que no sigui l’últim en la competició. És una final per a l’equip del Pla d’Urgell perquè ha de guanyar per tres o més gols per assegurar-se el pas als quarts de final. Una victòria per menys d’aquesta diferència també li serviria en el cas que en l’últim duel del grup entre Benfica i Fraga, a Lisboa el 10 de març, no guanyés l’equip portuguès.

El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va comentar en declaracions a Lleida TV que la seua prioritat és guanyar sense pensar, a priori, en la diferència. “Hem de pensar només a aconseguir la victòria. Si després podem guanyar per més diferència ho intentarem, però l’important és guanyar i sortir des del principi a la pista amb aquesta intenció. No hem de pensar a guanyar per dos o tres gols”, va assenyalar Rodero. El tècnic lleidatà va dir que preveu un partit davant de les portugueses en el qual “elles faran un plantejament molt defensiu i nosaltres intentarem portar el pes del joc”. Rodero es va referir també a l’arbitratge, que anirà a càrrec dels italians Claudio Ferraro i Louis Hyde. “L’arbitratge també serà un factor important perquè el Benfica és un equip molt dur el qual, si ho permets, va molt fort. I nosaltres haurem de jugar també amb aquest nivell arbitral”, va indicar.El Vila-sana, actual subcampió de la Champions després d’imposar-se l’any passat a les semifinals al Benfica per 3-2 i caure a la final amb el Gijón, espera avui un ple històric per la importància del partit. Per això, Lluís Rodero va voler referir-se a l’afició. “A l’OK Lliga s’ha demostrat que tenim la millor afició i crec que podem donar-los una alegria i fer-los gaudir. S’ho mereixen igual que aquestes noies que no paren de treballar cada setmana i també s’ho mereix el club que intenta continuar creixent. Per tant, esperem regalar-los una victòria”, es va esplaiar Rodero.

Per a aquest partit, l’equip lleidatà continua sense poder comptar amb l’argentina Gime Gómez, lesionada, mentre que Laura Barcons serà dubte fins a última hora, tot i que és difícil que jugui. La resta de la plantilla, que es va exercitar ahir a la tarda, està en perfectes condicions per afrontar aquesta autèntica final per seguir vives a la Champions aquesta temporada.

El líder Alpicat visita el Maçanet a l’OK Lliga Plata

El Lleida.Net Alpicat, líder intractable al grup sud de l’OK Lliga Plata que encara no ha perdut cap partit, visita avui el Shum Maçanet (20.00 hores), vuitè classificat a 21 punts del conjunt del Segrià. Els lleidatans volen continuar invictes davant d’un rival que és un dels equips més golejadors del grup amb 57 gols (només 7 menys que l’Alpicat), però que és un dels que més encaixa (50 per 28 de l’Alpicat).