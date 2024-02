Dur correctiu a casa

detail.info.publicated VÍCTOR PARACUELLOS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Robles Força Lleida va caure ahir a casa contra el Mutilbasket Aranguren (62-70), en el que era un duel directe pel play-off. Tanmateix, va encadenar la segona derrota després de perdre diumenge passat en un altre duel directe a Alcorcón, la qual cosa el situa a tres triomfs del play-off. El partit va començar amb els dos equips molt encertats en atac, una cosa habitual al Robles. Les visitants no cometien gaires faltes, i van arribar a tenir nou punts d’avantatge, però el Robles, acompanyat per la seua afició, va remuntar i va acabar el quart al davant (20-19). En el segon quart, les lleidatanes van jugar el seu millor bàsquet i no van permetre a les navarreses mostrar la seua millor cara, cosa que els va donar un plàcid avantatge (39-28) a l’arribar al descans.

El Robles va caure per segona setmana seguida contra rivals directes en la lluita pel play-off

A la segona part, el conjunt local va assolir una màxima renda de 15 punts, però el Mutilbasket va començar a mostrar les seues armes i deixar clar que no estava mort. Tot i així, el Robles el va acabar amb avantatge (51-45). En l’últim quart es va consumar la tragèdia, i és que les locals van començar a veure’s superades en totes les situacions del joc, destacant els rebots i les faltes, que en van cometre cinc més que el rival. Amb tota aquesta combinació, les visitants van aprofitar les segones opcions i els tirs lliures per aconseguir el triomf (62-70).“Aquesta derrota fa que se’ns posi gairebé impossible el play-off”, comentava Rubén Petrus després del matx. “No sabria dir bé el que ha passat, segurament és falta d’encert, però en el segon quart hem jugat molt bon bàsquet” va dir el tècnic, conscient de l’esforç de les seues i de les aspiracions del club fins al final de la temporada.